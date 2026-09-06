Ο Μαρινάκης στο πλευρό του Ελ Καμπί: «Να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο το θέλεις»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο όπου βρέθηκε στο πλευρό του Ελ Καμπί.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί χειρουργήθηκε με επιτυχία από τον γιατρό του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έκανε και ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram του.

Σε αυτήν ανέφερε: «Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός. Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς.

Βαγγέλης Μαρινάκης:



«Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.



Θέλω να ξέρεις ότι όλη η… pic.twitter.com/jru8t5S1su — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 6, 2026

Και κάτι ακόμη: θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα. Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής»!