Νίστρουπ: «Αξίζαμε τη νίκη, είμαι πολύ ικανοποιημένος»

Ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σημασία της κατάκτησης της νίκης στο ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο κόουτς Νίστρουπ επισήμανε στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ μετά το 3-1 του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για:

Το εάν ήταν το πιο καλό ματς του Παναθηναϊκού: Ίσως ναι. Ίσως όχι. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι και με 11 εναντίον 11 και με 10 εναντίον 10. Αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε καλές ευκαιρίες. Υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος.

Το κατά πόσον δίνει ώθηση αυτή η νίκη: Το ελπίζω (να δώσει ώθηση). Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα και κάναμε πολύ καλή εμφάνιση. Και πέρυσι είχαμε πετύχει γκολ σε αγώνες με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αλλά η νίκη - όπως ξέρετε - δίνει 3 βαθμούς. Έχουμε τώρα την Κηφισιά και μετά τον Παναιτωλικό που φαίνεται να έχει κάνει μία πολύ καλή αρχή. Θα έχουμε τον αγώνα με την Κηφισιά μετά που θα είναι δύσκολος.