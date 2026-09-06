Σεληνιασμένος Παναθηναϊκός, μυθικός Τεττέη και πάρτι στο ΟΑΚΑ!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την επιβλητική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Ένας Παναθηναϊκός... έτοιμος για όλα εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ, έκανε μια χαψιά τον ΠΑΟΚ, του έβαλε τρία, θα μπορούσε(και θα έπρεπε βάσει εικόνας) περισσότερα και σκόρπισε αισιοδοξία και προσδοκίες για το μέλλον, ικανοποιώντας τους 35.000 και πλέον οπαδούς του, οι οποίοι το χάρηκαν και με την ψυχή τους απόψε στη Καλογρέζα.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν... οδοστρωτήρας και έκανε όλες τις λεπτομέρειες ενός ντέρμπι να είναι δικές του, χτίζοντας πάνω σε αυτές τις στιγμές. Έχοντας εξαρχής την κυκλοφορία της μπάλας(65% στο δεκάλεπτο), άμεσες επανακτήσεις στη μεσαία γραμμή με τους Καμαρά και Κάνγκουα να επιβάλλονται, το Τριφύλλι στόχευσε αρκετά στην αρχή πάνω στις καταστάσεις 1vs1 των σέντερ φορ του με τους στόπερ του ΠΑΟΚ.

Έτσι ήρθε η αποβολή του Ελουστόντο. Ο Ταμπόρδα πέρασε κάθετα στον Τεττέη και ο Έλληνας στράικερ ανάγκασε τον Ισπανό στόπερ να δει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Η νέα κατάσταση του 11vs10, έφερε τον ΠΑΟΚ πολλά μέτρα πίσω και το σύνολο του Νίστρουπ έπρεπε να δείξει υπομονή και καθαρό μυαλό για να εκμεταλλευθεί τον παίκτη παραπάνω. Αρχικά οδηγήθηκε σε σέντρες αρκετών μέτρων μακριά από την περιοχή αλλά στο 30' ο Ταμπόρδα τα έκανε όλα σωστά. Όλα. Αλλάζει γρήγορα την πλευρά της επίθεσης. Από δεξιά στα αριστερά. Φτιάχνει 2vs1 για Αντίνο, Κυριακόπουλο και μετά πατά και στην αντίπαλη περιοχή για να εκτελέσει από τις σέντρες που έχεις ανάγκη. Αυτές από τα όρια της περιοχής.

Απίθανη ενέργεια από τον Αργεντινό μάγο. Απίθανη, όπως και το τελείωμα που κάνει με το κεφάλι. Ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, συνέχεια στα πέριξ της περιοχής του ΠΑΟΚ και στο 38' το... τανκ, ο το πυρηνικό όπλο από την Κυψέλη χόρεψε μόνος του την αντίπαλη άμυνα, ανάμεσα σε τέσσερις και πέντε παίκτες έμεινε όρθιος και με ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0. Κυρίες και κύριοι: Ανδρέας Τεττέη. Το πάρτι στο γήπεδο, ακολούθησε και στις κερκίδες και ο Ταμπόρδα έχασε την ευκαιρία να φέρει το... γλυκό στο φινάλε, καθώς ο Παβλένκα είχε την απάντηση στο πέναλτι που κέρδισε ο Τεττέη. Ταμπόρδα, Τεττέη ήταν μέσα στις φάσεις, οι απόλυτοι πρωταγωνιστές αλλά ο Καμαρά στο πιο ολοκληρωμένο του ημίχρονο με την πράσινη φανέλα, έκανε σπουδαία εμφάνιση στον άξονα, έχοντας αρκετά κλεψίματα, πέρα από την γνωστή του ποιότητα με την μπάλα στα πόδια.

Ο Παναθηναϊκός βγαίνοντας από τα αποδυτήρια πάτησε στο χορτάρι με την νοοτροπία που έπρεπε. ''Το ματς δεν έχει τελειώσει'' ήταν το μήνυμα από την ομαδική στάση στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες του Νίστρουπ έψαχναν με ηρεμία το τρίτο γκολ και αυτό ήρθε ως επιβράβευση άμεσα. Στο 53'. Ο Κάνγκουα με τρομερή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, βρήκε τον Τεττέη αμαρκάριστο που έκανε ό,τι ήθελε τον Μπαταούλα και με υπέροχη κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-0 για να βάλει τέλος στην όποια συζήτηση για τον αποψινό νικητή του πρώτου ντέρμπι της χρονιάς.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κουράγια να αντιδράσει, ο Παναθηναϊκός έφερνε από τον πάγκο τον έναν τοπ παίκτη μετά τον άλλον(Ντέσερς, Λούζα, Ουναϊ μέσα σε αποθέωση) αλλά ο Παβλένκα με σπουδαίες επεμβάσεις κρατούσε τον δείκτη του σκορ σε χαμηλά επίπεδα για την εικόνα του ματς, έχοντας επέμβαση σε σουτάρα του Λιβάι και προβολή του Ντέσερς, όπως και στο σουτ του Ουναϊ στο 87'. Ένας Ντέσερς που χωρίς κανέναν απολύτως λόγο στο 69' χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη και αποβλήθηκε, χάνοντας το επόμενο παιχνίδι, αυτό με την Κηφισιά.

Ενέργεια για πρόστιμο και το μοναδικό μελανό σημείο από ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό βράδυ των Αθηναίων απόψε στο ΟΑΚΑ. Με το σκορ στο 3-0 και το παιχνίδι ξανά σε αριθμητική ισορροπία, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν και πολλά με την κερκίδα να συνεχίζει το πάρτι της, τον Παναθηναϊκό να ψάχνει ακόμη ένα γκολ αλλά να μην έχει καλές επιλογές για να απειλήσει περισσότερο τον ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε στο γήπεδο μετά την αποβολή του Ντέσερς αλλά δεν μπορούσε να αντιδράσει πέρα από κάποια άστοχα σουτ εκτός περιοχής, όπως αυτό του Χατσίδη στο 58'.

Στο πιο απαιτητικό παιχνίδι της σεζόν μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερή του εμφάνιση, ήταν 100% έτοιμος ποδοσφαιρικά και πνευματικά, χτύπησε τον ΠΑΟΚ εκεί που πονούσε, η απόδοσή του γέννησε πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές και με χαρακτηριστική άνεση έφτασε στην επικράτηση, στο 2/2 και σε ένα μονοπάτι που μπορεί να φέρει το απόλυτο μέχρι την διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

Hats off στον Τεττέη, ο οποίος διέλυσε την αντίπαλη άμυνα. Δύο γκολ, μία κερδισμένη αποβολή, ένα κερδισμένο πέναλτι. Τι άλλο να κάνει; Υπέροχη ατομική ενέργεια στο 2-0, σούπερ κίνηση και κεφαλιά για το 3-0. Σπουδαίο ματς από τον Ετιέν Καμαρά απόψε. Ο Γάλλος χαφ μπήκε σε πολλές μονομαχίες, κέρδισε τις περισσότερες από αυτές, προσέφερε αρκετές επανακτήσεις, ήταν... παντού και έκανε την διαφορά σε κομμάτι του παιχνιδιού που υστερούσε μέχρι και απόψε. Ο Ταμπόρδα ήταν ξανά εκεί να δώσει την λύση, όπως κάνει σε κάθε ματς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Αργεντινός είναι top class. Σούπερ ο Ντε Φράι, αυτό δεν αποτελεί πλέον είδηση, πολύ καλό ματς και από τον Γιώργο Κυριακόπουλο στα αριστερά με υπέροχη μπαλιά στο 1-0.

Ήταν ένα υπέροχο Παναθηναϊκό βράδυ στο ΟΑΚΑ, με τρία γκολ, πολλές ευκαιρίες, κυριαρχία και τον κόσμο να δίνει το σύνθημα στο φινάλε για μία ομάδα που ακόμη ''χτίζεται'', ακόμη βάζει νέα πρόσωπα στην εξίσωση, θέλει χρόνο αλλά δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

''Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ''...

