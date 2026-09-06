Αναστασίου: «Υπομονή, προσπάθεια και πίστη, ευχαριστούμε τον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της NOVA μετά την νίκη του πρωτοπόρου και απόλυτου Παναιτωλικού στην έδρα του Λεβαδειακού.

Ο Παναιτωλικός με τη νίκη στην έδρα του Λεβαδειακού έκανε το 3Χ3 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο προπονητής του Τίτορμου, Γιάννης Αναστασίου, στις δηλώσεις του στη NOVA αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα της ομάδα του, όσο και στη σπουδαία στήριξη του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

Ερωτώμενος για το γεγονός ότι ο Παναιτωλικός «εκδικήθηκε» την περσινή, πολύ βαριά ήττα με 6-0:

«Τα είπες όλα, τι να πω. Με υπομονή, προσπάθεια, πίστη. Ήταν στιγμές που ήμασταν καλύτεροι. Αστάθμητοι παράγοντες κάνουν το παιχνίδι καλύτερο ή χειρότερο. Είχαμε καλύτερες ευκαιρίες, δύο δοκάρια, η ομάδα που το έψαξε περισσότερο. Θέλει υπομονή, πίστη. Τα είχαμε. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ο κόσμος πιστεύει. Πρέπει να τους ευχαριστούμε και να τους δείχνουμε ότι η στήριξη στα παιδιά αξίζει».

Για το τι έχει αλλάξει και η εικόνα της ομάδας είναι διαφορετική:

«Η ομάδα ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένη. Τα παιδιά θέλουν χρόνο, δουλεύουν. Το γκρουπ είναι οικογένεια. Δείχνει αυτοπεποίθηση, συνεχίζουμε».

Για το τι είπε στον Τζενεπό, μετά την αλλαγή του:

«Δούλεψε πολύ ο Μούσα. Είναι σημαντικός για εμάς. Δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει σε τέτοια ένταση. Πρέπει να καταλάβει ότι η ομάδα είναι πάνω από όλα, πάνω και από το εγώ».

