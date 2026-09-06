Ο Μαχαλά Οπόκου έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναιτωλικού ως αλλαγή στο 61'! Σε μισή ώρα πέτυχε 2 γκολ και οδήγησε τους Αγρινιώτες στο 0-2 επί του Λεβαδειακού και στο «3 στα 3» στο πρωτάθλημα που τους έστειλε μόνους στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μαγικός Παναιτωλικός πάει από νίκη σε νίκη. Μετά το δύο στα δύο εντός έδρας, τα... καναρίνια συνέχισαν το φοβερό τους σερί. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε και στην Λιβαδειά του Λεβαδειακού με 2-0 και έκανε το τρία στα τρία στην φετινή Super League. Τεράστιος πρωταγωνιστής ο Οπόκου που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ηλίας Χαραλάμπους παρέταξε τον Λεβαδειακό σε σχηματισμό 4-3-3. O Άνακερ στην εστία, με τους Πάντεα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη και Βήχο μπορστά του. Σουτ, Νίκας και Κωστής τριάδα στα χαφ. Ούρσι, Εμμανουηλίδης και Κόμπναν στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-2-3-1. O Koυτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Στάγιτς και Αποσοτολόπουλο μπροστά του. Σατσιάς - Εράκοβιτς χαφ και οι Μπάσιμ Εστέμπαν και Τζενεπό πίσω από τον Μπάντζι.

Κακό πρώτο ημίχρονο αλλά με δύο δοκάρια

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ήταν κακό από πλευράς θεάματος, αλλά από την άλλη είχε και δύο δοκάρια, ένα για κάθε ομάδα. Αρχικά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν και καλύτερα και έδειχναν να έχουν τον έλεγχο και μόλις στο 8' έφτασαν μια ανάσα από το 0-1 με τον Άνακερ αρχικά να διώχνει ένα σουτ και στο ριμπάουντ ο Μπάσι με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.

Στο 19' ο Λεβαδειακός απείλησε όταν ο Στάγιτς μετά από φάουλ του Βήχου στην προσπάθειά του να διώξει παραλίγο να βάλει αυτογκόλ, με τον Κουτσερένκο να διώχνει την τελευταία στιγμή.

Αυτή ήταν και η προτελευταία φάση του ημιχρόνου με τον Μπάτζι στο 37' παραλίγο να σκοράρει κατά της ομάδας του στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι του Κουτσερένκο και το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Γκολάρα Οπόκου για το 0-1

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα ήταν σαφώς πιο γρήγορος χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια φάση μπροστά και στις δύο εστίες. Ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη φάση έγινε και γκολ. Συγκεκριμένα στο 77' ο Οπόκου έκανε ωραίο κοντρόλ και με φοβερό αριστερό πλασέ την έστειλε στα δίχτυα του Άνακερ κάνοντας το 0-1.

Έξι ΄λεπτά πιο μετά και πάλι οι Αγρινιώτες έφτασαν μια ανάσα από το γκολ, με τον Άλεξιτς να κάνει ωραίο σουτ στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι του Άνακερ.

Και πάλι ο Οπόκου και τεράστια νίκη ο Παναιτωλικός

Μετά το 0-1 ο Λεβαδειακός πίεσε για να σκοράρει και να ισοφαρίσει, αλλά στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ο φοβερός και τρομερός Οπόκου έφυγε στην κόντρα, «χάζεψε» με προσποιήσεις τους αντιπάλους του και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 0-2 δίνοντας μια τεράστια νίκη στην ομάδα του.