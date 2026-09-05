Ολυμπιακός: Αγιούμπ να γυρίσεις πίσω σιδερένιος, τίποτε άλλο δεν μετρά
Δεν αντέχει καμίας ουσιασικής κριτικής το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET (1-1) εκτός έδρας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου άπαντες... πάγωσαν στο γήπεδο με τον σοκαριστικό τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Έναν τραυματισμό που όχι μόνο έβαλε σε μία τρομερά δύσκολη κατάσταση τον Οργανισμό του Ολυμπιακού αλλά ξεκάθαρα τον επηρέασε στο ψυχολογικό κομμάτι ως προς την συνέχεια του αγώνα.
Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αυτό το 1-1 μπροστά σε έναν τέτοιο τραυματισμό. Καμία αξία το εάν ο Ρέτσος έκανε ή δεν έκανε το πιο σοβαρό φετινό του λάθος ή εάν οι Ρόκα, Ζέλσον και Σα δεν είχαν τα ανάλογα τελειώματα.
Το μόνο που μετράει είναι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί να γυρίσει καλά και σιδερένιος στα γήπεδα. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάταγμα κνήμης. Άρα θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει ο διεθνής σέντερ φορ.
Το κλίμα στα αποδυτήρια και η εικόνα του ρέφερι Τζήλου
Το είπε με τον τρόπο του ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μετά το ματς. Όσοι ήταν δίπλα στον Αγιούμπ κατάλαβαν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός - όπως τον έπιασε η τηλεόραση - ξεφυσούσε μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ έχοντας καταλάβει την κατάσταση. Και μάλιστα όλα αυτά σε έναν αγώνα όπου οι Πειραιώτες είχαν 3 τραυματίες: Πιρόλα, Ελ Καμπί και Ρόκα.
Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο για όλους. Ακόμα και για τον Τζήλο που έπιανε το κεφάλι του. Ένας Τζήλος που θα μπορούσε να είχε αποβάλλει πάντως - τουλάχιστον - τον Τζόκα με 2η κίτρινη. Ξανατονίζουμε όμως η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Περαστικά στον Αγιούμπ και να γυρίσει το συντομότερο δυνατό στο γήπεδο.
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Ο Δημήτρης Τομαράς είναι γέννημα - θρέμμα Μαρουσιώτης όμως τον... διεκδικούν και άλλες πόλεις. Δημοσιογραφεί εδώ και 20 και πλέον χρόνια και στην οικογένεια του Gazzetta βρίσκεται από την πρώτη ημέρα. Από αυτήν εδώ τη φιλόξενη γωνιά θα συζητάμε κυρίως για Ολυμπιακό αλλά θα καταπιανόμαστε και με αρκετά ακόμα θέματα.