Νίκολιτς: «Ο Κουτέσα μάλλον είναι στον δρόμο της επιστροφής, δεν υπάρχει θέμα με τον Γκεοργκίεφ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί, ενώ σχολίασε και την απόφαση να κόψει τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ από την ευρωπαϊκή λίστα.

Οι επιπλοκές που προέκυψαν με τη μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ μάλλον θα οδηγήσουν τη μεταγραφή σε ναυάγιο, όπως ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη με 5-0 επί του Άρη, με τον Σέρβο προπονητή να αναφέρεται και στην απόφασή του να αφαιρέσει τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ από την ευρωπαϊκή λίστα.

Για το σκεπτικό του πίσω από την αφαίρεσή του Γκεοργκίεφ στην ευρωπαϊκή λίστα: «Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση από τη λίστα με βάση τις εμπειρίες από πέρυσι. Πάει πολύ καλά. Χτυπάω ξύλο μην χρειαστεί να κάνω τη χρήση της μιας αλλαγής λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ο Γκεοργκίεφ θα μπει τότε σίγουρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Με την ευκαιρία, να πω πως όσοι έφυγαν, ο Ελίασον, ο Λιούμπι, ο Κουτέσα που μάλλον είναι στον δρόμο της επιστροφής και ίσως να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, το κοινό που είχαν όλα αυτά τα παιδιά ήταν ότι ζήτησαν να φύγουν. Κάποιοι παίκτες σε ώριμη ποδοσφαιρικά ηλικία που νιώθουν ότι δεν έχουν τον πρώτο ρόλο είναι δύσκολο για αυτούς και είναι φυσικό να ζητάνε να φύγουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος ζητάει να φύγει, φεύγει, αλλά όταν η τελική απόφαση είναι στην ομάδα και κρίνει ότι πρέπει να φύγουν, τότε ναι».