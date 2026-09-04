Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ με δηλώσεις του ζητάει να αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας με την ΑΕΚ και τον Κουτέσα, ενώ ο μάνατζερ του παίκτη δηλώνει έκπληκτος σε ελβετικό Μέσο. Στο κόλπο και η Σιόν.

Όλα έδειχναν ότι η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα από την ΑΕΚ στη Σερβέτ θα ολοκληρωνόταν χωρίς προβλήματα (αν και δεν υπήρχε ακόμα οριστικό deal), ωστόσο φαίνεται πως παρουσιάζονται επιπλοκές, κάτι που επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη.

Ο Κουτέσα πέρασε στη Γενεύη τις ιατρικές εξετάσεις, ωστόσο όταν πήγε στα γραφεία με τον μάνατζερ του για να υπογράψει για πέντε χρόνια, δεν τον περίμενε κάποιο συμβόλαιο στο τραπέζι. Ο ατζέντης του Ελβετού εξτρέμ της ΑΕΚ, Πολ Μπόλεντορφ με δηλώσεις του στην TDG εξέφρασε την απορία του για αυτή την αναπάντεχη εξέλιξη.

«Είμαστε πολύ έκπληκτοι από αυτήν την κατάσταση. Η Σερβέτ ήταν αυτή που επικοινώνησε μαζί μας. Οι διαδικασίες προχώρησαν με την ΑΕΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, την οποία επιθυμούσε η Σερβέτ. Είχε προτείνει στον Ντέρεκ ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο. Όλοι συμφώνησαν ότι η ιατρική του εξέταση ήταν εντάξει και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με επιπλοκές που δεν καταλαβαίνω», ανέφερε ο ατζέντης του Κουτέσα.

Από τη μεριά του ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Γουίλιαμς ζητάει με δηλώσεις του στην TDG να αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας. «Ο Ντέρεκ εξακολουθεί να είναι το plan A για εμάς. Όμως με αυτά τα νέα δεδομένα, μετά την ιατρική εξέταση, πρέπει να επανεξετάσω την πρότασή μας. Είμαστε έτοιμοι να του προτείνουμε ένα τριετές συμβόλαιο, αλλά θα πρέπει και η ΑΕΚ να μειώσει το ποσό της μεταγραφής που ζητά», υπογράμμισε ο Γουίλιαμς.

Όπως αναφέρει το ελβετικό Μέσο, η Σερβέτ φέρεται να επιθυμεί να μειώσει το ποσό της μεταγραφής στο μισό, δηλαδή από το 1 εκατ. ευρώ στις 500.000 ευρώ, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο δημοσίευμα, τη στιγμή που στο κόλπο φαίνεται να μπαίνει και η Σιόν έχοντας κάνει κίνηση από την πλευρά της για τον Κουτέσα.

Μάλιστα φιλοξενούνται δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Σιόν, Μπαρτελεμί Κονσταντέν, ο οποίος επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τον Κουτέσα. «Πάντα έχω το βλέμμα μου στραμμένο στο ποιοι μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα μας και ο Ντέρεκ είναι ένας παίκτης που με ενδιαφέρει», υποστήριξε.