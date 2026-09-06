Σε μια δυνατή μεταγραφική κίνηση προχωράει ο Ατρόμητος, καθώς έφερε τον Χουάν Χοσέ Περέα, γνωστό από τη θητεία του σε Παναθηναϊκό, Βόλο και ΠΑΣ Γιάννινα.

Προ των πυλών μιας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης για τη θέση «9» βρίσκεται ο Ατρόμητος, αφού απομένουν τα τυπικά για την αποκτηση του Χουάν Χοσέ Περέα. Ο 26χρονος στράικερ θα έρθει ως ελεύθερος από τη Ζυρίχη στην οποία αγωνίζεται την τελευταία διετία. Μένουν οι απαραίτητες εξετάσεις και οι υπογραφές σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας για να προσθέσει το αστέρι ένα δυναμικό και γρήγορο φορ στη μηχανή του.

Να αναφέρουμε ότι στην τελευταία του ομάδα, κατέγραψε συνολικά 46 συμμετοχές και 9 γκολ. Ο Κολομβιανός είναι γνώριμος στο ελληνικό φίλαθλο κοινό από την εντυπωσιακή σεζόν του στον ΠΑΣ Γιάννινα, τον οποίο οδήγησε στα πλέι οφ, μετρώντας 10 γκολ και 4 ασίστ. Αυτή η σεζόν του χάρισε την μεταγραφή στη Στουτγκάρδη έναντι 2,4 εκ. ευρώ το καλοκαίρι του 2022.

Στην Ελλάδα είχε έρθει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2019 από την Πόρτο (με την U19 κατέκτησε το UEFA youth League και το πορτογαλικό πρωτάθλημα της αντίστοιχης ηλικίας) ως επιλογή του Νίκου Νταμπίζα και στην πρώτη του χρονιά πέτυχε 3 γκολ σε 28 ματς με προπονητή τον Γιώργο Δώνη.

Την επόμενη χρονιά λόγω της φυγής των προαναφερθέντων από τους πράσινους δεν ήταν στα πλάνα και δόθηκε δανεικός στον Βόλο την περίοδο 2020-21 (3 γκολ, ένα κόντρα στον Ατρόμητο, σε 27 ματς).

Μετά την σούπερ σεζόν στον ΠΑΣ έκανε το άλμα στη Γερμανία και στην Μπουντεσλίγκα έπαιξε σε 16 ματς, πετυχαίνοντας γκολ εναντίον της Μπάγερν Μονάχου.

Τη σεζόν 2023-24 δόθηκε στη Χάνσα Ρόστοκ (4 γκολ σε 33 ματς) και ακολούθησε η Ελβετία, αρχικά με δανεισμό στη Ζυρίχη (έβγαλε ..μάτια την πρώτη χρονιά) και έπειτα με πώληση στην ίδια ομάδα.

Ο Περέα είναι ετοιμοπόλεμος, καθώς έχει κάνει προετοιμασία, έχει αγωνιστεί στα φιλικά (3 γκολ) και έχει ήδη 3 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα και στο κύπελλο.

Ο προπονητής του στη Ζυρίχη από πέρυσι του άλλαξε θέση και δεν ένιωθε ότι μπορούσε να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Για αυτό άλλωστε ζήτησε να αποχωρήσει.