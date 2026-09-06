Χριστοφιλέας: «Αξίζουμε περισσότερο σεβασμό και προσοχή»

Ο τεχνικός της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας μετά το 1-1 με τον Ατρόμητο ανέφερε πως η ομάδα του αξίζει περισσότερη προσοχή και σεβασμό.

Τον πρώτο της βαθμό στην φετινή Super League πήρε η Καλαμάτα μετά το 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μετά την λήξη του αγώνα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

«Σπαταλήσαμε ένα ημίχρονο, δεχθήκαμε στο πρώτο λεπτό γκολ. Όταν απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα, δέχεσαι στο πρώτο λεπτό γκολ, είναι πολύ δύσκολο να ορθοποδήσεις. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε ευκαιρίες, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, μέχρι που δεχθήκαμε για άλλη μια φορά κόκκινη κάρτα, είναι κρίμα.

Κοιτάξτε εδώ ένας κόσμος που ακολουθεί, μια ομάδα μετά από 26 χρόνια, μια ομάδα που βρίσκεται συνέχεια σε ένα λεωφορείο, νομίζω ότι αξίζουμε λίγο περισσότερο σεβασμό, λίγο περισσότερη προσοχή γιατί κάνουμε μία τεράστια προσπάθεια, μια υγιής προσπάθεια και δίνουμε κάθε φορά τον εαυτό μας. Είναι ο πρώτος μας βαθμός, είμαι σίγουρος ότι με την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών αλλά και με τη βελτίωση μας θα πάρουμε πολλούς βαθμούς ακόμα.

Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, η Καλαμάτα θα διεκδικήσει το στόχο της, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι το τέλος. Έχουμε επιστρέψει και έχουμε επιστρέψει με αξιώσεις και αξίζουμε να πάρουμε πράγματα».