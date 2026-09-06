Τα γκολ και οι καλύρερες φάσεις στο παιχνίδι Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1.

Ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα έμειναν στο 1-1.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν 1-0 μόλις στα 50 δευτερόλεπτα με φοβερό αριστερό σουτ του Μουτουσαμί και οι Μεσσήνιοι ισοφάρισαν στο 52' με αυτογκόλ του Σταυρόπουλου σε σουτ του Καλουτσικίδη.

Στο 73' αποβλήθηκε για την Καλαμάτα ο Κατάλντι.

Τα highlights του αγώνα