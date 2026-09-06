Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1: Τα highlights του αγώνα
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Τα γκολ και οι καλύρερες φάσεις στο παιχνίδι Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1.
Ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα έμειναν στο 1-1.
Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν 1-0 μόλις στα 50 δευτερόλεπτα με φοβερό αριστερό σουτ του Μουτουσαμί και οι Μεσσήνιοι ισοφάρισαν στο 52' με αυτογκόλ του Σταυρόπουλου σε σουτ του Καλουτσικίδη.
Στο 73' αποβλήθηκε για την Καλαμάτα ο Κατάλντι.
Τα highlights του αγώνα
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