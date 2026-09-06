Άρης: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης»

Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της κατασκευής νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου έκανε ο ΑΣ Άρης, μέσω της Επιτροπής Εργασίας που έχει συγκροτηθεί εδώ και λίγες ημέρες για την προώθηση του project.

Αφορμή αποτέλεσε η νέα αναφορά του Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου γηπέδου για τον Άρη, με την πλευρά του Ερασιτέχνη να ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί πλέον ώριμες τις συνθήκες για να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επαναφέρει τη λύση της διπλής ανάπλασης, τονίζοντας ότι αυτή δεν αφορά μόνο τον σύλλογο, αλλά εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο ΑΣ ζητά πλέον συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα από την κυβέρνηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κ. Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον ΑΡΗ.

Σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον Σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική, βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς Α.Σ. ΑΡΗΣ, ιδιοκτήτη του γηπέδου της Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως ώριμες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί».