Το 1-1 του Πανθεσσαλικού, οι χαμένοι βαθμοί και το ποδόσφαιρο που παίχτηκε στον Βόλο είναι άνευ ουσίας και σημασίας. Όλοι περιμένουμε τον Ελ Κααμπί να σηκωθεί και να επιστρέψει.

Δεν έχουμε μυαλό να ασχοληθούμε με το 1-1 του Πανθεσσαλικού. Δεν έχουμε διάθεση να αναλύσουμε το παιχνίδι, το καλό πρόσωπο του πρώτου 45λέπτου, τα λάθη στο δεύτερο μέρος, την εικόνα του Ολυμπιακού ή το πώς χάθηκαν δύο βαθμοί. Το μυαλό όλων είναι αλλού. Είναι στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Από τη στιγμή που ο Μαροκινός έπεσε στο χορτάρι και κατάλαβαν όλοι ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός, το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Γιατί τι σημασία θα είχε ακόμη και μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, αν στο τέλος της βραδιάς ο Αγιούμπ είχε πάθει αυτό που έπαθε;

Κάναμε μία βόλτα στα social media και διαβάσαμε από γνωστούς οπαδούς του Ολυμπιακού το εξής: «Μακάρι να χάναμε, μακάρι να φεύγαμε από τον Βόλο χωρίς βαθμό, χωρίς καλή εμφάνιση, χωρίς τίποτα, αλλά να ήταν καλά ο Ελ Κααμπί».

Μέχρι τον τραυματισμό του, ο Ολυμπιακός είχε ουσιαστικά παίξει ένα ημίχρονο. Και σε αυτό το ημίχρονο ο Βόλος δεν υπήρχε στο γήπεδο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο, είχαν την πρωτοβουλία και δεν ένιωθαν τον παραμικρό κίνδυνο από τους παίκτες του Κώστα Μπράτσου. Μετά, όμως, άλλαξαν όλα.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν προσφέρεται για ποδοσφαιρική κριτική. Υπήρχαν έντεκα ερυθρόλευκες φανέλες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όσοι τις φορούσαν είχαν το μυαλό τους στον Αγιούμπ. Μπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει;

Στα αποδυτήρια υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν. Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για σοκ. Και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα. Όταν βλέπεις τον συμπαίκτη σου να αποχωρεί με έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό, δεν μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά να ξεχάσεις αυτό που είδες και να συνεχίσεις σαν να μη συνέβη τίποτα.

Σαν χθες θυμόμαστε εκείνο το σκηνικό τον Μάρτιο του 2014 με τον Μάικλ Ολαϊτάν να πέφτει στο έδαφος και στο τέλος ο Ολυμπιακός να χάνει 0-3 από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Ούτε τότε μπορούσαμε να πούμε κάτι για τους παίκτες - τότε - του Μίτσελ.

Γι' αυτό και το συγκεκριμένο παιχνίδι θέλουμε όλοι να το ξεχάσουμε. Αυτό που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε είναι τον Αγιούμπ. Για τον ίδιο αρχίζει τώρα ο πιο δύσκολος αγώνας. Είναι όμως παλίκαρος! Μέχρι σήμερα δεν είχε χρειαστεί να μείνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λόγω τραυματισμού. Τη σεζόν 2025/26 είχε ένα μυϊκό πρόβλημα που τον κράτησε εκτός για εννέα ημέρες. Τη σεζόν 2024/25 έμεινε εκτός για 30 ημέρες λόγω τραυματισμού, χάνοντας έξι παιχνίδια, ενώ τη σεζόν 2021/22 είχε απουσιάσει έξι ημέρες λόγω κορωνοϊού.

Τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Το κάταγμα κνήμης αναμένεται να τον κρατήσει εκτός για περίπου έξι μήνες. Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τον Χρήστο Θέο και από εκεί θα ξεκινήσει ο μεγάλος δρόμος της επιστροφής.

Είναι λογικό να είναι σοκαρισμένος. Για έναν ποδοσφαιριστή, έξι μήνες μακριά από το γήπεδο είναι μια τεράστια δοκιμασία. Όμως ο Αγιούμπ έχει ήδη δείξει κάτι πολύ σημαντικό: πίστη. Πίστη ότι θα επιστρέψει. Ότι θα δουλέψει σκληρά και θα γυρίσει ακόμη πιο δυνατός. Αυτό έλεγε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού παρά το ισχυρό σοκ που υπέστη και τους τρομερούς πόνους.

Και αυτή τη στιγμή, αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Ο Ολυμπιακός θα παίξει πολλά ακόμη παιχνίδια. Θα κερδίσει, θα χάσει, θα πανηγυρίσει, θα στενοχωρηθεί. Το 1-1 στον Βόλο κάποια στιγμή θα ξεχαστεί.

Ο Αγιούμπ, όμως, δεν πρόκειται να αισθανθεί ούτε για μία στιγμή ότι είναι μόνος. Όλοι είναι δίπλα του. Οι συμπαίκτες του, ο Ολυμπιακός, ο κόσμος, ακόμη και οι αντίπαλοί του. Όλοι λοιπόν σε περιμένουμε πίσω.