Νίκολιτς: «Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 5-0.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και συνέτριψε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια με 5-0. Μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως οι παίκτες του έπαιξαν υπέροχα, ενώ όπως ανέφερε θα υπάρχουν... σκαμπανεβάσματα σε μια τόσο μεγάλη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Σε ένα ντέρμπι το 5-0 ειναι πολυ καλό. Εχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Άρης αν δείτε και ποιους είχε στον πάγκο και είχε δύο νίκες μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας.

Συγχαρητήρια στους παίκτες. Μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, καθώς δεν ειναι ωραία να παίζουμε σε γήπεδα σε συνθήκες COVID με άδειες θέσεις.

Ήταν υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε, είχαμε και ακυρωθέν γκολ, ένα ακυρωμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες. Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα.

Υπήρχαν κάποια σημεια που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα. Είναι πολύ νωρίς να πω πόσο κοντά είμαστε στο ποδόσφαιρο που θέλω να βλέπω».