ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν υποψήφια για γκολ της αγωνιστικής στο Champions League (vid)
Το γκολ... ζωγραφιά του Ραζβάν Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ ήταν εκείνο που εν τέλει έδωσε στην ΑΕΚ τη νίκη με 1-0 επί της Λασκ το βράδυ της Τρίτης (8/9), με την Ένωση να κάνει ιδανική επανεμφάνιση στο Champions League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε ένα σημαντικότατο τρίποντο στην προσπάθεια που θα κάνει για να βρεθεί στις 24 καλύτερες και να συνεχίσει στον επόμενο γύρο, με τον 30χρονο Ρουμάνο μάλιστα να βάζει υποψηφιότητα για το γκολ της αγωνιστικής.
Μολονότι έχει παιχθεί το 1/3 των αγώνων της πρεμιέρας, η γκολάρα του Μαρίν είναι ήδη μεταξύ των υποψηφίων για το πιο ωραίο γκολ.
Από τα άλλα «παστέλια» της βραδιάς, ξεχώρισαν το πλασέ του ΜαΓκίν, η κεφαλιά του Μπάρτρα και το γκολ νίκης του Πάροτ.
☄️ Marin's special strike— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026
🎯 McGinn's clinical finish
🆕 Parrott's dream debut goal
💪 Bartra's close-range header
Which was your favourite? @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/0sz4E1jAJU
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