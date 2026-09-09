Με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ ο Ρασβάν Μαρίν χάρισε την ΑΕΚ τη νίκη επί της Λασκ (1-0), με ένα γκολ υποψήφιο για καλύτερο της πρώτης αγωνιστικής του Champions League.

Το γκολ... ζωγραφιά του Ραζβάν Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ ήταν εκείνο που εν τέλει έδωσε στην ΑΕΚ τη νίκη με 1-0 επί της Λασκ το βράδυ της Τρίτης (8/9), με την Ένωση να κάνει ιδανική επανεμφάνιση στο Champions League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε ένα σημαντικότατο τρίποντο στην προσπάθεια που θα κάνει για να βρεθεί στις 24 καλύτερες και να συνεχίσει στον επόμενο γύρο, με τον 30χρονο Ρουμάνο μάλιστα να βάζει υποψηφιότητα για το γκολ της αγωνιστικής.

Μολονότι έχει παιχθεί το 1/3 των αγώνων της πρεμιέρας, η γκολάρα του Μαρίν είναι ήδη μεταξύ των υποψηφίων για το πιο ωραίο γκολ.

Από τα άλλα «παστέλια» της βραδιάς, ξεχώρισαν το πλασέ του ΜαΓκίν, η κεφαλιά του Μπάρτρα και το γκολ νίκης του Πάροτ.