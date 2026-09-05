Ο Βόλος Elabet ευχήθηκε περαστικά στους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.

Ο Βόλος Elabet φρέναρε τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό, αλλά το σκορ μικρή σημασία έχει μπροστά στον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Οι γηπεδούχοι με ανακοίνωσή τους ευχήθηκαν περαστικά στον Μαροκινό άσο των Πειραιωτών, όπως και στον Ρόκα, ο οποίος τραυματίστηκε κι αυτός στο αριστερό χέρι.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Περαστικά και σύντομα ξανά στα γήπεδα. Η ΠΑΕ Βόλος ELABET εύχεται ταχεία ανάρρωση στους Ελ Κααμπί και Ρόκα μετά τους τραυματισμούς τους σε δύο άτυχες στιγμές κατά τη διάρκεια του σημερινού αγώνα.

Περαστικά και σύντομα να επιστρέψετε στους αγωνιστικούς χώρους».