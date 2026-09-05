Ο ΠΑΟΚ παρουσιάσε τον Βραζιλιάνο αμυντικό με εντυπωσιακό βίντεο που τον εμφανίζει ως πυγμάχο και στο οποίο δηλώνει ότι θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με δανεισμό από την Κράσνονταρ για έναν χρόνο.Ο 27χρονος κεντρικος αμυντικός πήρε τη φανέλα με το 19 στην πλάτη και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής με τον Άρη στην Τούμπα.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παρουσίασε τον Βραζιλιάνο στόπερ ως...πυγμάχο σε ένα εντυπωσιακό βίντεο καλοσωρίσματος. " Σε όλη μου τη ζωή έχω μάθει να παλεύω κάθε ημέρα, μέσα και έξω από το γήπεδο. Και αυτό θα κάνω για την φανέλα του ΠΑΟΚ" λέει ο Κόστα στέλνοντας μήνυμα στους φίλους του Δικεφάλου.

Η ανακοίνωση για την απόκτηση του.

"Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα φορέσει την φανέλα με τον αριθμό 19.

Ο Ντιέγκο Ενρίκε Κόστα Μπαρμπόσα (Diego Henrique Costa Barbosa) γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε νεαρή ηλικία και το 2015 εντάχθηκε στην ακαδημία της Σάο Πάολο, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Δεκέμβριο του 2019. Σταδιακά καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, αναλαμβάνοντας μάλιστα και τον ρόλο του αρχηγού, ενώ αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της Σάο Πάολο στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Βραζιλίας το 2023.Τον Ιούλιο του 2024 πήρε μεταγραφή στην Κράσνονταρ, έγινε βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της και συνέβαλε στην κατάκτηση του ρωσικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25, του πρώτου στην ιστορία της.Με τη φανέλα της Κράσνονταρ ο Ντιέγκο Κόστα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε 71 συμμετοχές, ενώ με εκείνη της Σάο Πάολο έπαιξε σε 161 παιχνίδια σκοράροντας πέντε φορές.Έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, ένας Super Cup Βραζιλίας, ένα πρωτάθλημα Ρωσίας, αλλά και το Paulistao της πολιτείας του Σάο Πάολο.Καλώς ήρθες, Ντιέγκο!" αναφέρει η ανακοίνωση του Δικεφάλου

Δείτε το βίντεο: