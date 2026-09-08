ΠΑΟΚ: Ήρθε και υπογράφει ο Κρίστιαν Γιάκιτς

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς πάτησε Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές. Οι όροι της συμφωνίας και το παρασκήνιο με τη ρήτρα της Άουγκσμπουργκ.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Κροάτης μέσος ταξίδεψε από το Ζάγκρεμπ στην Ελλάδα για να αποτελέσει τον παίκτη που θα θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Δικεφάλου, προσθέτοντας δυναμισμό και ενέργεια. Παράλληλα, το γεγονός ότι στην Εθνική Κροατίας αγωνίζεται και ως δεξί μπακ, προσφέρει στον Αλέσιο Λίσι μια επιπλέον αξιόπιστη εναλλακτική πίσω από τον Τζόντζο Κένι για το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο ΠΑΟΚ αποκτά τον ποδοσφαιριστή με μονοετή δανεισμό από την Άουγκσμπουργκ. Βάσει των όσων υποστηρίζουν στη Γερμανία, ο Δικέφαλος θα καταβάλει στους Βαυαρούς ενοίκιο ύψους 500.000 ευρώ, ενώ στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ακριβώς ο όρος της υποχρεωτικότητας, τον οποίο αξίωνε αρχικά η Άουγκσμπουργκ, αποτελούσε το βασικό αγκάθι και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Οι επαφές πέρασαν από 40 κύματα, ωστόσο η χρυσή τομή βρέθηκε τελικά χθες το βράδυ, ξεκλειδώνοντας την άφιξη του παίκτη.