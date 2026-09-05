Ο Βόλος Elabet ισοφάρισε τον Ολυμπιακό με γκολ του Κόμπα, έπειτα από λάθος του Ρέτσου.

Ο Βόλος Elabet στο 76' ισοφάρισε τον Ολυμπιακό.

Λάθος γύρισμα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα έσωσε πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, αλλά ο Χαραλαμπόγλου έγινε κάτοχος, γύρισε στον Κόμπα κι αυτός από κοντά ισοφάρισε!

Το γκολ των γηπεδούχων