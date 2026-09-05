Βόλος Elabet - Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος έκανε γκάφα, ο Κόμπα ισοφάρισε!
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Ο Βόλος Elabet ισοφάρισε τον Ολυμπιακό με γκολ του Κόμπα, έπειτα από λάθος του Ρέτσου.
Ο Βόλος Elabet στο 76' ισοφάρισε τον Ολυμπιακό.
Λάθος γύρισμα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα έσωσε πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, αλλά ο Χαραλαμπόγλου έγινε κάτοχος, γύρισε στον Κόμπα κι αυτός από κοντά ισοφάρισε!
Το γκολ των γηπεδούχων
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