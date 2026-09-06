Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός που δεν πανηγύρισε το 0-1 στο ματς με τον Βόλο ELABET έκανε πολλά παραπάνω από αυτό μετά τον τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Όλος ο Οργανισμός του Ολυμπιακού παραμένει - απολύτως δικαιολογημένα - σοκαρισμένος από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για ένα διάστημα της τάξεως των 6 με 7 μηνών. Υπάρχει ωστόσο ένα πρόσωπο που είχε τον ρόλο του στις δύσκολες στιγμές με τον Μαροκινό διεθνή φορ.

Ο λόγος για τον Ζότα. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν ένας από τους παίκτες που ήταν πολύ κοντά στην φάση. Ήταν ο πρώτος που πήγε πάνω στον Ελ Καμπί - ή από τους πρώτους - και εκείνος που φώναξε το ιατρικό επιτελείο να μπει άμεσα στο γήπεδο. Παρότι έπιανε το κεφάλι του από στεναχώρια και απόγνωση έκανε νόημα και συγκέντρωσε τους παίκτες των 2 ομάδων γύρω γύρω από τον Ελ Καμπί για να μην φαίνεται η εικόνα του τραυματισμού του και φυσικά για να τον προφυλάξουν γενικότερα και να αισθάνεται ότι υπάρχει κόσμος που είναι στο πλευρό του.

Στην συνέχεια μετά το 0-1 δεν πανηγύρισε - ως γνωστόν - και έδειξε με τα χέρια του το Νο9. Αν μην τι άλλο ήταν μία εξωαγωνιστική συμπεριφορά άξια επαίνων και συγχαρητηρίων και από έναν παίκτη που δεν βρίσκεται καιρό στον Ολυμπιακό και που ήδη προσφέρει αγωνιστικά.