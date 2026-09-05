Ο φορ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βόλου και υπάρχουν φόβοι ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ώρες αγωνίας στον Ολυμπιακό για τον Ελ Καμπί μετά και τον σοκαριστικό τραυματισμό του. Ο Αφρικανός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βόλου και υπάρχουν φόβοι ότι έχει χτυπήσει σοβαρά και ενώ αναμένεται η ενημέρωση των ανθρώπων των Πειραιωτών. Οι εικόνες άλλωστε είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν την σοβαρότητα της κατάστασης.