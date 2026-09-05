Μπακασέτας: Παναθηναϊκός - Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ
Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Τάσος Μπακασέτας. Ο διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού έπειτα από 2,5 χρόνια αποχώρησε από το τριφύλλι και συνεχίζει στην Κύπρο.
Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής εντάχθηκε στους Πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Τριφυλλιού, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Ποιος είναι ο 17χρονος Τάκης Μπινιάρης που έκανε ντεμπούτο με το «τριφύλλι»
Τάσο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.