Ο Παναθηναϊκος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ

Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Τάσος Μπακασέτας. Ο διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού έπειτα από 2,5 χρόνια αποχώρησε από το τριφύλλι και συνεχίζει στην Κύπρο.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής εντάχθηκε στους Πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Τριφυλλιού, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας.

Τάσο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».