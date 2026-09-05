Ο Πορτογάλος και έμπειρος μεσοεπιθετικός σκόραρε αλλά δεν πανηγύρισε το 0-1 στο Βόλος ELABET - Ολυμπιακός μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Ιδιαίτερα άσχημα δείχνουν τα πράγματα για τον Ελ Καμπί μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο Βόλος ELABET - Ολυμπιακός και ενώ διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ο Ζότα ήταν ο παίκτης που ανέλαβε στη συνέχεια να χτυπήσει το πέναλτι για να κάνει το 0-1. Δεν πανηγύρισε και έδειξε με τα χέρια του το Νο9 του Μαροκινού φορ θέλοντας έτσι να του αφιερώσει το τέρμα.