Η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (5/9, 19:30). Μέσα ο Κούσουλος, εκτός τρεις.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ. Στη διάθεσή του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του κλαμπ, ο Ιωάννης Κούσουλος.

Ο διεθνής Κύπριος αμυντικός μέσος μετά από μόλις δύο προπονήσεις συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Αργεντινού τεχνικού, καθώς είναι απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί. Αξιοσημείωτο πως πριν υπογράψει στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων είχε κάνει τέσσερις εμφανίσεις με την Ομόνοια.

Από την άλλη εκτός έμεινε ο Ντε Λουίς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες μέρες, ενώ ο Βαν Άιμα έχει κάποιες μικροενοχλήσεις. Από την πλευρά του ο Έμπο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τακτικούς λόγους.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μανσό, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Κούσουλος, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Σαγκάλ, Χριστόπουλος