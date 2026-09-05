Το «κάτι διαφορετικό» που περιμένει (και) στον Βόλο ο Μεντιλίμπαρ

Οι 25,6 σέντρες έγιναν 32 και στην Τρίπολη μειώθηκαν αισθητά στις 13 σε «ανοικτό παιχνίδι». Όλα όσα ζητάει και περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός έφυγε από την Τρίπολη με το 0-1, με τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές του, αλλά και με ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση γύρω από το ποδόσφαιρο που θέλει να παρουσιάσει φέτος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ή τέλος πάντων σε κάποιες αλλαγές που θέλει να κάνει, δίχως φυσικά να παρεκκλίνει από τις κλασικές ποδοσφαιρικές του αρχές (πίεση ψηλά, δεύτερες μπάλες, κλέψιμο και γρήγορο επιθετικό τρανζίσιον κλπ).

Απέναντι στον Αστέρα, οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν 13 σέντρες σε open play. Αριθμός αρκετά μικρότερος σε σχέση με τις 32 σέντρες της πρεμιέρας απέναντι στον Ατρόμητο και σχεδόν οι μισές από τον περσινό μέσο όρο των 25,6 ανά παιχνίδι. Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για μία τυχαία διαφοροποίηση.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι στις προπονήσεις και έχει μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του για την ανάγκη να περιοριστούν οι εύκολες και επαναλαμβανόμενες σέντρες. Τους το έχει επισημάνει αμέσως μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, όταν κάθισε και μίλησε μαζί τους για το τι πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί φυσικά από τη μία μέρα στην άλλη να δούμε θεαματικές αλλαγές. Κάτι όμως φαίνεται ότι έχει αρχίσει να διαφοροποιείται ή έστω να περιορίζεται το κομμάτι των επιθετικών προσπαθειών από... αέρος.

Ο Ισπανός δεν θέλει να απαγορεύσει τη σέντρα από το παιχνίδι της ομάδας του. Κάθε άλλο. Θέλει, όμως, όταν αυτή γίνεται, να υπάρχει λόγος, σωστή επιλογή και κυρίως ποιότητα. Όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Μανώλη Σάλιακα ή με τον Ναγιάρ Τικνιζιάν στην Τρίπολη.

Η επιθυμία του πλέον είναι η μπάλα να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο από το χορτάρι. Να υπάρχει κυκλοφορία, να δημιουργούνται τρίγωνα, να αναπτύσσονται συνεργασίες και να εμφανίζονται αυτοματισμοί που θα επιτρέπουν στον Ολυμπιακό να διασπά οργανωμένες άμυνες χωρίς να καταφεύγει διαρκώς σε γεμίσματα. Να μην καταφεύγει σε αυτόν τον μονότονο και προβλέψιμο τρόπο που βλέπαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής σεζόν.

Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο απέναντι στον Βόλο. Στον Ρέντη έχει ξεκαθαριστεί στους παίκτες ότι για να ανοίξει η άμυνα των Θεσσαλών θα χρειαστεί μεταξύ άλλων και ποιότητα στη σέντρα, όταν αυτή απαιτείται. Όχι όμως υπερβολή στον αριθμό. Το ζητούμενο είναι να αρχίσουν να βγαίνουν οι αυτοματισμοί και να κάνει την εμφάνισή του το συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Και είναι λογικό να χρειάζεται χρόνος. Η ενδεκάδα απέναντι στον Αστέρα είχε επτά αλλαγές σε σχέση με εκείνη της πρεμιέρας απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι μία από τις ιδιαιτερότητες της φετινής σεζόν για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος καλείται να δουλέψει με ένα ρόστερ που άλλαξε αρκετά. Νέα πρόσωπα μπήκαν στην ομάδα, άλλοι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν και ο Ολυμπιακός ουσιαστικά χτίζεται ενώ παράλληλα αγωνίζεται.

Υπό αυτή την έννοια, οι επίσημοι αγώνες λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο και ως μία μίνι προετοιμασία. Ο Μεντιλ​​​​​​​ίμπαρ χρησιμοποιεί τα παιχνίδια για να δώσει χρόνο στους «νεοσύλλεκτους», να τους βάλει σταδιακά στη φιλοσοφία του και να δει στην πράξη ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.

Πιθανότατα και σήμερα στον Βόλο θα δούμε μία ενδεκάδα που θα πλησιάζει περισσότερο εκείνη της Τρίπολης και από την ενδεκάδα του μεσοβδόμαδου ματς Κυπέλλου στην Λάρισα να δούμε μόνο τον Ζέλσον. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Είναι και ο τρόπος.

Στον Ρέντη αντιμετωπίζουν τον Βόλο ως μία ομάδα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μυστήριο τρένο» αγωνιστικά. Μια ομάδα που δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα σταθερό πρόσωπο. Στο Κύπελλο κέρδισε σχετικά άνετα τον Ηρακλή. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όμως, δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Και στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή, στο Πανθεσσαλικό, η εικόνα του δεν θύμισε σε καμία περίπτωση εκείνη του αγώνα Κυπέλλου.

Αυτό ακριβώς είναι που προβληματίζει και ταυτόχρονα κρατά σε εγρήγορση τον Ολυμπιακό.

Ο Βόλος μπορεί να εμφανίσει διαφορετικό πρόσωπο από παιχνίδι σε παιχνίδι και γι' αυτό απαιτείται συγκέντρωση.

Ο Μεντιλίμπαρ, πάντως, έχει στο μυαλό του κάτι περισσότερο από τους τρεις βαθμούς. Θέλει να δει την ομάδα του να κάνει ακόμη ένα βήμα προς αυτό που δουλεύεται καθημερινά στον Ρέντη: λιγότερες εύκολες σέντρες αλλά με ποιότητα, περισσότερη μπάλα στο έδαφος, καλύτερες συνεργασίες και, κυρίως, ένα ποδόσφαιρο που σταδιακά θα αποκτά αυτοματισμούς και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Προσπαθεί να αλλάξει λίγο τον τρόπο ανάπτυξης και αυτό το λέει καθημερινά στους παίκτες. Θα του πάρει όμως χρόνο...

