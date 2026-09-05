Απόλυτη προσήλωση στο αποψινό ματς με τον Άρη πριν ξεκινήσει το ταξίδι στο Champions League έχει ζητήσει από τους παίκτες της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, με τις βασικές επιλογές να επιστρέφουν στην ενδεκάδα.

Η ΑΕΚ την προσεχή Τρίτη ξεκινάει τις υποχρεώσεις στον λαμπερό κόσμο του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλει από τους παίκτες του να έχουν το μυαλό τους σε αυτό το παιχνίδι. Για την ΑΕΚ υπάρχει μόνο το αποψινό (21:00, Cosmote Sport8) ματς με τον Άρη στην Allwyn Arena, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει ζητήσει απόλυτη συγκέντρωση για να επιστρέψει η Ένωση στις νίκες με πειστική εμφάνιση μετά την γκέλα με την Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική.

Οι κιτρινόμαυροι μετά το μεσοβδόμαδο χαλαρό διπλό επί του Νέστου Χρυσούπολης στο Κύπελλο καλούνται να βγάλουν αντίδραση κόντρα στον Άρη, με τον Νίκολιτς να περιμένει να δει αυτή τη φορά σωστή νοοτροπία και σοβαρή εικόνα για να επιστρέψει η ΑΕΚ στα τρίποντα μετά την πρώτη απώλεια βαθμών που είχε νωρίς μέσα στη σεζόν. «Η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς, δείχνοντας ξεκάθαρα τι υπάρχει ως προτεραιότητα τη δεδομένη στιγμή και πώς θα πρέπει οι παίκτες του να προσεγγίσουν την αποψινή αναμέτρηση.

Ο Νίκολιτς στο ματς του Κυπέλλου είχε την ευκαιρία για ολικό rotation, με τις βασικές επιλογές του να επιστρέφουν στην ενδεκάδα για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τον Σέρβο τεχνικό να αναμένει τα επίπεδα της ενέργειας να είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που παρουσίασαν οι παίκτες του στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η νοοτροπία και οι εντάσεις, συνεπώς, θα είναι δύο σημαντικά στοιχεία για τον Νίκολιτς, ο οποίος δεν έχει πολλά ερωτηματικά στα πλάνα του.

Ο Στρακόσια θα επιστρέψει στην εστία, όπως και η τετράδα της άμυνας των Πήλιου, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Ο Μαρίν θα επανέλθει στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Βιτάλις να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στο πλάι του. Ο Μάγερ επίσης αναμένεται να επιστρέψει στη μία πλευρά, ενώ στην άλλη οι Κοϊτά, Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τη θέση. Όσο για την επίθεση, το φορμαρισμένο δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς θα προσπαθήσει να βρει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα για να οδηγήσει την ΑΕΚ στην επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα.