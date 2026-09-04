Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το ματς με τον Άρη που πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΑΕΚ μετά την γκέλα με την Κηφισιά και το Champions League που ακόμα μπορεί να περιμένει...

Η πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα στο ματς της περασμένης Κυριακής με την Κηφισιά, όπως ήταν φυσιολογικό σήκωσε αρκετή κουβέντα. Ό,τι γίνεται πάντα δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ θα πάμε στο άλλο άκρο σε περίπτωση που η ΑΕΚ κάνει τώρα δύο σερί νίκες με Άρη και ΛΑΣΚ... Προφανώς και έπρεπε να αναδειχθούν τα όσα δεν έκαναν οι κιτρινόμαυροι στη Λεωφόρο με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η γκέλα μετά τη μεγάλη πρόκριση με τη Λέφσκι. Φυσικά και η ΑΕΚ δεν ήταν καλά προετοιμασμένη και είχε κακή νοοτροπία και πρώτος αναγνώρισε ότι ήταν ώρα για κριτική ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα, όμως, αυτό που προέχει είναι η λέξη «αντίδραση».

Το παιχνίδι που έρχεται με τον Άρη το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι αυτό στο οποίο πρέπει άπαντες στην ΑΕΚ να έχουν την προσοχή τους, αφήνοντας από την Κυριακή και έπειτα να τους απασχολήσει ο κόσμος των αστεριών του Champions League. Γιατί δεν θέλει και πολύ το μυαλό να... πετάξει και να πάει παρακάτω σε μια διοργάνωση την οποία περιμένουν οι παίκτες πώς και πώς. Και θα ήταν παράλογο να μην την περίμεναν με ανυπομονησία. Αλλά το παν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η νοοτροπία και ο Νίκολιτς το γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός άλλωστε είναι εκείνος που έχει τονίσει αρκετές φορές ως τώρα ότι μπορεί η συμμετοχή στον λαμπερό κόσμο του Champions League να συναρπάζει, όμως η προτεραιότητα της ΑΕΚ είναι να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Σε έναν μαραθώνιο θα έχεις και απώλειες βέβαια. Και ούτε είναι δυνατό να πορευτείς χωρίς σκαμπανεβάσματα. Όμως στο τέλος πρώτος στο νήμα φτάνει εκείνος που θα έχει δείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στη σεζόν και η ΑΕΚ φέτος θα κληθεί να πάει στο πρωτάθλημα παράλληλα με μια πολύ πιο απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση σε σχέση με την περσινή.

Το ματς που έρχεται με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια εννοείται πως είναι επικίνδυνο κόντρα σε έναν αντίπαλο που έχει ξεκινήσει με δύο νίκες τη σεζόν και η ΑΕΚ θα πρέπει εξ αρχής να μπει αποφασισμένη για να έχει εκείνη τον έλεγχο και στο τέλος της βραδιάς να έχει κάνει το ζητούμενο. Να έχει επιστρέψει δηλαδή στα τρίποντα για να μπορεί να αφοσιωθεί έπειτα στη μαγεία του Champions League και σε ό,τι έρχεται την προσεχή Τρίτη για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Νίκολιτς αναμένεται να επαναφέρει τη βασική ενδεκάδα του καθώς μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο είχε την ευκαιρία για ολικό rotation. Δηλαδή η γνωστή πεντάδα στα μετόπισθεν με τους Στρακόσια, Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα επανέλθει, όπως και το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς μπροστά που έχει ξεκινήσει «καυτό», κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Είναι πολύ μεγάλο «όπλο» για την ΑΕΚ τα δύο βαριά χαρτιά της επίθεσης να είναι σε φόρμα, ενώ είδαμε ότι και ο Ζίνι έχει την επαφή με τα δίχτυα στο ξεκίνημα.

Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον στις επιλογές του Νίκολιτς θα έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή. Ο Μαρίν θα επανέλθει στον άξονα και μένει να φανεί με ποιον εκ των Βιτάλις ή Κάιρινεν. Ο Μάγερ επίσης σίγουρα θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, ενώ ανοικτή ίσως είναι η επιλογή στην άλλη πλευρά μιας και ο Κοϊτά είναι αλήθεια πως είναι ντεφορμέ αυτό το διάστημα, κάτι που θα μπορούσε να φέρει στην αρχική ενδεκάδα είτε τον Ζούμπκοφ, είτε τον Γκατσίνοβιτς.

Το Champions League μπορεί και πρέπει να παραμείνει στην άκρη για μερικά 24ωρα ακόμα λοιπόν. Ο Νίκολιτς είναι ο πρώτος που το ξέρει και είμαι σίγουρος ότι το λέει και το ξαναλέει. Πρώτα ο Άρης. Να δοθεί όλο το βάρος εκεί για να επιστρέψει η ΑΕΚ στις νίκες, κάτι που θα ξαναδώσει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται η Ένωση μετά από την απότομη προσγείωση της Λεωφόρου.

Κλείνοντας, κάτι για την ευρωπαϊκή λίστα. Από τη στιγμή που ο Βιτάλις θα έπαιρνε τη θέση του Κουτέσα, για να έμπαινε και ο Ζοάο Μάριο θα έπρεπε αναγκαστικά να κοπεί κάποιος τον οποίο θεωρούσαμε ως σίγουρη παρουσία. Τελικά η επιλογή ήταν ο Γκεοργκίεφ. Ρίσκο και μάλιστα μεγάλο από τη στιγμή που ο μοναδικός δεξιός μπακ είναι ο Ρότα. Δεν ξέρω ποιον θα αφαιρούσα από τη λίστα αν ήμουν ο Νίκολιτς. Δύσκολη απόφαση. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος δεξιός μπακ, ο Γκεοργκίεφ θα έπρεπε να διατηρηθεί.