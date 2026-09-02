Έχοντας 4 διαφορετικούς σκόρερ (Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο, Ρόκα) ο Ολυμπιακός επικράτησε χωρίς πρόβλημα με 4-0 της ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σαρωτικός ο Ολυμπιακός που διέλυσε με 0-4 την ομάδα της ΑΕΛ.

Πρώτα γκολ για τους Γκονζάλες, Ρόκα και Γκουστάβο Σα με τον Ολυμπιακό και ενώ σκόραρε και ο Μπρούνο.

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η αρχική διάταξη της ΑΕΛ: Μελίσσας γκολκίπερ, άμυνα με Μπούση, Τσελεπίδη, Ρισβάνη και Σάκιτς, κέντρο με Τσιγγάρα και Παπαγεωργίου και τριάδα με Αλμπάνη - Ζιούπη και Νοικοκυράκη πίσω από τον φορ Νίτσο.

Ο αρχικός σχηματισμός του Ολυμπιακού με τον Κουτσογούλα βασικό (που είναι δεξιός μπακ και ήταν στην 11αδα του ιστορικού τελικού της κατάκτησης του Youth League του 2024) και τον Μεξικανό Γκονζάλες να χρίζεται πρώτη φορά ως βασικός, είχε ως εξής: Πόβοβιτς τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και Κουτσογούλα. Κέντρο με Φρόιλερ, Φίλη και Σα, άκρα με Ζέλσον και Φορτούνη και φορ ο Γκονζάλες.

Από μία χαμένη ευκαιρία οι 2 ομάδες και το πρώτο γκολ του Γκονζάλες

Στα του αγώνα σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο η ΑΕΛ είχε την πρώτη μεγάλη φάση. Στο 24' υπήρξε λάθος εκτίμηση - έξοδος του Πόποβιτς και η ΑΕΛ βρέθηκε κοντά στο 1-0. Ο Πόποβιτς έβγαλε τη μπάλα με το χέρι αλλά πάνω σε αντίπαλο και ευτυχώς για τον Ολυμπιακό είχε γυρίσει ο Κάρμο και έβγαλε τη μπάλα πριν περάσει την γραμμή.

Στο 27' ο Γκονζάλες είχε κεφαλιά έξω από πολύ καλή θέση μετά από σέντρα του Ζέλσον. Στο 35ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ. Μπαλιά του Φορτούνη προς τον Γκονζάλες που με κεφαλιά από κοντά έκανε το 0-1 και έβαλε έτσι το πρώτο του ερυθρόλευκο γκολ. Στο 42' ο Φίλης έχασε πολύ καλή φάση. Έκανε τη ντρίμπλα και το σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα από τον Μελίσσα. Στο τέλος του πρώτου μέρους η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι για φάση με τους Νίτσο - Πόποβιτς, εκεί όπου φάνηκε ότι είχε προηγηθεί φάουλ πάνω στον Σμαϊλοβιτς και τελικώς δεν δόθηκε κάποια παράβαση.

Το 0-2 ο Σα, ασίστ ο Γκονζάλες και 0-3 ο Μπρούνο

Στο 49' έβαλε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό και ο Σα με σουτ από κοντά. Οι Ζέλσον και Φορτούνης πήγαν να φτιάξουν φάσεις δύο φορές, η άμυνα της ΑΕΛ απομάκρυνε αλλά όχι επαρκώς και μακριά και στην τελευταία απομάκρυνσή της από κοντά ο Σα έκανε το 0-2.

Στο 54ο λεπτό ο Μπρούνο με πολύ καλό και δυνατό σουτ έκανε το 0-3 μετά από ασίστ - κεφαλιά του Γκονζάλες.

Ο Ρόκα πήρε την κόντρα από τον Μελίσσα και έκανε το 0-4

Πρώτο γκολ και από τον Ρόκα με την φανέλα του Ολυμπιακού που ήρθε στο 66'. Κάθετη του Σα στον Ισπανό που μπήκε δυνατά, κέρδισε την κόντρα από τον γκολκίπερ Μελίσσα και έκανε από κοντά το 0-4. Στο 88' ο Ρόκα ζήτησε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ με τον διαιτητή να δείχνει να συνεχίζεται το παιχνίδι. Το σφύριγμα της λήξης έδειξε το 0-4 στον ηλεκτρονικό πίνακα.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Μπούσης (61' Γρόζος), Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Σάκιτς (75' Αγαπάκης), Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (61' Σίλβα), Αλμπάνης (77' Μακρής), Ζιούπης, Νοικοκυράκης και Νίτσος (61' Καμπετσής).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόβοβιτς, Μπρούνο (63' Τικνιζιάν), Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Κουτσογούλας (81' Πέντερσεν), Φρόιλερ, Φίλης, Σα (81' Μπακούλας), Ζέλσον (63' Ρόκα), Φορτούνης και Γκονζάλες (81' Ζότα).

