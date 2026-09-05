Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον αδικοχαμένο Γιάννη Ρουσάκη: «Ποτέ ξανά!»

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια ανάρτηση στη μνήμη του οπαδού του, Γιάννη Ρουσάκη, 15 χρόνια μετά τον θάνατό του σε συμπλοκή οπαδών.

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τον Γιάννη Ρουσάκη, που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2011 στο Ηράκλειο, έχοντας πέσει θύμα της οπαδικής βίας.

Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Παραλιακής, όπου ενεπλάκησαν οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εκεί ο άτυχος νεαρός δέχθηκε φονικά χτυπήματα με μαχαίρι στο στήθος και την πλάτη του.

Παρά την άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από εκείνη την ημέρα, οι Πράσινοι έκαναν μια ανάρτηση, την οποία συνόδεψαν με το μήνυμα «Ποτέ ξανά».

