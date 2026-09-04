Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Αζεντίν Ουναΐ και εξήγησε πως έχουν τα δεδομένα για τον Μαροκινό σούπερ σταρ.

Μπορεί ο Αζεντίν Ουναΐ να μην ήταν διαθέσιμος για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου στο Κύπελλο Ελλάδος, αφού η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα και ο ίδιος δεν είχε προλάβει να κάνει ούτε μία προπόνηση με την ομάδα, ωστόσο και μόνο η παρουσία του στο γήπεδο έκανε τα πάντα να γυρίζουν γύρω από κείνον.

Το γεγονός πως ο αντίπαλος των «πράσινων», η Νίκη Βόλου ήταν μία ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία, αλλά και ότι το «τριφύλλι» δεν έκανε καλό παιχνίδι έστρεψαν όλα τα βλέμματα στο τι έκανε ο Μαροκινός επιθετικός μέσος.

Η ατμόσφαιρα αυτή δεν θα μπορούσε να μην περάσει και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη λήξη του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού, όπου ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ ρωτήθηκε για το πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί ο 26χρονος σούπερ σταρ του αθηναϊκού κλαμπ.

Ο Δανός τεχνικός αρχικά τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος που η ομάδα του κατάφερε να υπογράψει έναν ποδοσφαιριστή από το κορυφαίο επίπεδο και αποδεδειγμένη ποιότητα εξηγώντας πως είναι πολύ σημαντικό τόσο αυτό σαν γεγονός όσο ότι εκείνος έχει τόσο βαθιά στην καρδιά του τόσο το κλαμπ όσο και την πόλη της Αθήνας.

Έπειτα μπήκε στο ουσιαστικό κομμάτι της ερώτησης και ανέφερε πως αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντήσει τώρα με σιγουριά. Πρώτα πρέπει να γίνει μία ανάλυση γύρω από την κατάσταση που βρίσκεται κι έπειτα να κάτσουν όλοι μαζί στο τραπέζι και να αποφασίσουν.

Ακριβώς επειδή τα δεδομένα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα, δεν θέλησε να δώσει κάποια υπόσχεση και είπε απλώς πως η σχετική απόφαση θα παρθεί μέχρι το Σάββατο (05/09), δηλαδή μία μέρα πριν από τον μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (06/09-21:30) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

«Καλή ερώτηση. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα. Αυτό είναι το ένα καλό. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα πολύ βαθιά στην καρδιά του. Μόλις ήρθε. Θα κάνουμε μία ανάλυση και μετά θα αποφασίσουμε μαζί του. Θα δούμε. Δεν μπορώ και δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι αυτό. Θα αποφασίσουμε μέσα στις επόμενες 48 ώρες»