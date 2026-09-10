Χωρίς νικητή τα ματς σε Κωνσταντινούπολη και Αϊντχόφεν, αφού η Ρόμα απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Φενέρ και η Σαχτάρ από την PSV (1-1).

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Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1

Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με ισοπαλία για Αϊντχόφεν και Σαχτάρ Ντόνετσκ, που έμειναν στο 1-1 στο Φίλιπς Στάντιον.

Λιγοστές οι καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, που όλα έδειχναν ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ. Εντούτοις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ήρθε το γκολ για τους Ουκρανούς, με τον Μεντόσα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ωραία σουτ από τα αριστερά. Οι Ολλανδοί διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ νωρίτερα στη φάση, εντούτοις το τέρμα της Σαχτάρ μέτρησε κανονικά.

Όπως όμως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησε το δεύτερο, με την Αϊντχόφεν αυτή τη φορά να φτάνει στο γκολ και το 1-1 χάρη σε σουτ του Ντεστ μέσα από την περιοχή στο 48ο λεπτό! Παρότι υπήρχε μπόλικος χρόνος, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Ουκρανούς να παίρνουν έναν σπουδαίο βαθμό επί ολλανδικού εδάφους και να υποδέχονται για τη δεύτερη αγωνιστική την ΑΕΚ στο Λονδίνο.