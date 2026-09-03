Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ταμπόρδα στο 59' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.
Οι δύο αλλαγές του Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσαν τη λύση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Νίκη Βόλου.
Ο Λιβάι Γκαρσία από δεξιά έβγαλε γλυκιά σέντρα με το αριστερό και ο Ταμπόρδα με θαυμάσια κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού την τρέχουσα σεζόν.
Το γκολ του Ταμπόρδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.