Ο Ταμπόρδα στο 59' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο αλλαγές του Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσαν τη λύση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Ο Λιβάι Γκαρσία από δεξιά έβγαλε γλυκιά σέντρα με το αριστερό και ο Ταμπόρδα με θαυμάσια κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού την τρέχουσα σεζόν.

Το γκολ του Ταμπόρδα