Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ταμπόρδα στο 29' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 29' άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σκόρερ και πάλι ο Ταμπόρδα. Και μάλιστα με κεφαλιά, όπως και με τη Νίκη Βόλου.
Στο 29' ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Ταμπόρδα ήρθε από την πίσω ζώνη νίκησε στον αέρα τον Γιαννούλη και με κεφαλιά και τον Παβλένκα για το 1-0, ξεσηκώνοντας τον κόσμο της ομάδας στο ΟΑΚΑ.
Το γκολ του Ταμπόρδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.