Ο Ταμπόρδα στο 29' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 29' άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σκόρερ και πάλι ο Ταμπόρδα. Και μάλιστα με κεφαλιά, όπως και με τη Νίκη Βόλου.

Στο 29' ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Ταμπόρδα ήρθε από την πίσω ζώνη νίκησε στον αέρα τον Γιαννούλη και με κεφαλιά και τον Παβλένκα για το 1-0, ξεσηκώνοντας τον κόσμο της ομάδας στο ΟΑΚΑ.

Το γκολ του Ταμπόρδα.