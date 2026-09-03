Ολυμπιακός: Από το 2013 δεν είχε τέτοιον παίκτη!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για την τελευταία κίνηση του Ολυμπιακού.

Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά τελευταία φορά που θυμάμαι ο Ολυμπιακός να έχει παίκτη σαν τον Λίον Μπέιλι ήταν πριν 13 χρόνια!

Δηλαδή, εξτρέμ κλασικό αριστεροπόδαρο, που να παίζει από δεξιά και να έχει ντρίμπλα, γκολ, ασίστ! Να μπουκάρει, να σεντράρει, να έχει το ένας μ΄ ένα και γενικά κάθε φορά που έχει την μπάλα στα πόδια του να είναι ένας κίνδυνος για την αντίπαλη ομάδα.

Κι αναφέρομαι, βέβαια, στον Τζόελ Κάμπελ! Τον Κοσταρικάνο που είχε φέρει ο Ολυμπιακός δανεικό από την Άρσεναλ για τη σεζόν 2013-14. Κι είχε βοηθήσει να πάρει η ομάδα εύκολα το νταμπλ, αλλά και να διακριθεί στο Τσάμπιονς Λιγκ, πετώντας έξω την Μπενφίκα και φτάνοντας για ένα γκολ να αποκλειστεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δίπλα είναι η Κόστα Ρίκα με την Τζαμάικα, από την οποία κατάγεται ο Μπέιλι! Προέρχονται δε και οι δύο από το αγγλικό πρωτάθλημα, από την Άρσεναλ ο ένας, από την Άστον Βίλα ο άλλος!

Κι αυτός στο στιλ του Κάμπελ, που είχε κλείσει εκείνη τη σεζόν με 11 γκολ και 14 ασίστ στα «ερυθρόλευκα». Μακάρι ο Μπέιλι να κάνει το ίδιο και να πάει και καλύτερα.

Υπάρχουν σίγουρα και διαφορές ανάμεσα στους δύο παίκτες.

Πρώτον, ο Κάμπελ ήταν ένα άπειρο παιδί όταν ήρθε στην Ελλάδα, στα 21 μόλις χρόνια του, ενώ ο Μπέιλι είναι στα 29 του.

Δεύτερον, ο Κάμπελ ήταν δανεικός, ενώ ο Μπέιλι ανήκει στον Ολυμπιακό, και δη με τετραετές συμβόλαιο-και την Άστον Βίλα να παίρνει 5 εκ. Ευρώ από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα τουλάχιστον με το transfermarkt, που μάλιστα σχολίασε ότι το τίμημα της μεταγραφής του είναι πολύ χαμηλότερο της χρηματιστηριακής αξίας του, η οποία είναι 14 εκ. Ευρώ. Για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, η οψιόν αγοράς του στο δανεισμό του πέρυσι στη Ρόμα ήταν 22 εκ. Ευρώ.

Για την αξία του Μπέιλι δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Εδώ τη σεζόν 2023-24 είχε 14 γκολ και 14 ασίστ με την Άστον Βίλα-μία από τις ασίστ στην ιστορική νίκη (4-2) του Ολυμπιακού μέσα στην Αγγλία επί της Βίλα, που του έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ. Είχε μία πτώση την τελευταία διετία, κυρίως γιατί έβγαλε κάποιους τραυματισμούς, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες πολύ απλά δεν θα τον έδινε κι η Άστον Βίλα.

Πρέπει πάντως να έχουμε υπόψιν μας ότι ο Μπέιλι θα χρειαστεί τον χρόνο του. Μην περιμένουμε αμέσως να κάνει θαύματα. Ο παίκτης ήταν εκτός πλάνων του Έμερι, οπότε αναπόφευκτα δεν μπόρεσε να κάνει την καλύτερη προετοιμασία. Άρα, έχει ανάγκη να προπονηθεί καλά τώρα στο Ρέντη και πάνω απ΄ όλα να αξιοποιήσει τη διακοπή του πρωταθλήματος για τρεις εβδομάδες.

Άσχετο: Ο Οφρυδόπουλος, πρώην προπονητής της ΑΕΚ Β (και για ένα διάστημα κι υπηρεσιακός προπονητής της ΑΕΚ) ήταν υπερήφανος χθες για τα τόσα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα των παικτών της Λάρισας πάνω στους Σα (δύο φορές!), Φορτούνη, Μπρούνο και Κουτσογούλα; Επιπλέον ο διαιτητής Κατσικογιάννης ήταν υπερήφανος που γι΄ αυτά τα τόσο σκληρά μαρκαρίσματα έβγαλε μόνο δύο κίτρινες κάρτες;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Λογικό ήταν ο Γκονζάλες να νιώσει ανακούφιση από αυτό το γκολ που έβαλε χθες. Το παιδί το κυνηγούσε μία κακοδαιμονία, αφού είχε να σκοράρει από τις 5 του περασμένου Απρίλη, δηλαδή πέντε μήνες. Σε 13 παιχνίδια στα οποία είχε παίξει σε αυτό το διάστημα δεν είχε σκοράρει, οπότε φυσιολογικά του έδωσε μεγάλη χαρά αυτό το γκολ στη Λάρισα.

Φάνηκε δε κι από την εικόνα του μετά το γκολ, που ήταν πολύ καλύτερη από ότι πριν το γκολ. Στα πρώτα 35 λεπτά ήταν πολύ πιο σφιγμένος, ενώ στα υπόλοιπα 45, μέχρι την αλλαγή του, ήταν πολύ πιο απελευθερωμένος, με καλές πάσες στους συμπαίκτες του, με αποκορύφωμα μία ασίστ στον Ζέλσον που έχασε (άλλο ένα) τετ α τετ με τον γκολκίπερ και το γύρισμα με κεφαλιά στον Μπρούνο στο ωραίο γκολ του Αφρικάνου μπακ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι