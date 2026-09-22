Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: «Όταν ο Βιέρα έκανε τον Δομάζο να μην ακουμπήσει μπάλα και το αίμα που έβαλε στο πρόσωπό του»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος θυμήθηκε στους Galacticos by Elabet δύο ιστορίες σχετικά με τον Μίλτον Βιέρα την εποχή που έπαιζε στον Ολυμπιακό.

Ο Μίλτον Βιέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στο ελληνικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς στη χώρα μας είχε αγωνιστεί τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την ΑΕΚ.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μοιράστηκε δύο ιδιαίτερες ιστορίες με τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή στους Galacticos by Elabet, τις οποίες τους τις μοιράστηκε ο Μιχάλης Φωτίου που ήταν για χρόνια στους Πειραιώτες σε διάφορα πόστα.

Πάμε στην εποχή που μόλις είχε αποκτηθεί ο Βιέρα και στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν ο Λάκης Πετρόπουλος. Ο Έλληνας προπονητής είχε μπροστά του το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και σκεφτόταν ποιον θα έβαζε man-to-man στον Δομάζο.

Ο Βασιλόπουλος ήταν η πρώτη σκέψη του Έλληνα κόουτς, όμως πριν το παιχνίδι, ο Βιέρα τον έπιασε και του είπε ότι θέλει να τον βάλει. Μόλις ο Πετρόπουλος προσπάθησε να του εξηγήσει για το τι εστί Δομάζος, ο Ουρουγουανός του αποκάλυψε ότι στην Ουρουγουάη τον φωνάζει «κατσαβίδι» καθώς βιδώνει κάθε αντίπαλο. Εν τέλει μπήκε βασικός και ο Δομάζος δεν... ακούμπησε μπάλα.

Επίσης μοιράστηκε και μία ιστορία σχετικά με ένα χτύπημα του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και πώς απέφυγε την κόκκινη κάρτα.