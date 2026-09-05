Ο «Ρόντι» ανέβασε ένα Insta Story με τις ευχές και τα καλά σχόλια φίλων των ομάδων των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

Ο Ροντινέϊ βρίσκεται ήδη στη Βραζιλία για το νέο σταθμό της καριέρας του, τη Σάντος. Μάλιστα εκεί βρήκε βροχερό καιρό.

Μέαα στις αναρτήσεις ωστόσο που έκανε ανέβασε και μηνύματα που του έστειλαν φίλαθλοι των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ευχόμενοί του τα καλύτερα. Αναλυτικά το τι ανέφεραν:

«Αν και είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού θα μας λείψεις! Τα καλύτερα για την επόμενη πρόκλησή σου, 'Ρόντι'!».

«'Ρόντι' αν και είμαι φαν της ΑΕΚ έχω να σου πω ότι πάντα το μισούσα όταν έπαιζες απέναντι στην ομάδα μου αλλά πάντα σε θαύμαζα. Είσαι ένα φοβερό άτομο. Καλή τύχη στη νέα σου ομάδα».

«Ροντινέϊ είμαι φαν του Παναθηναϊκού. Όμως θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ένα πολύ ωραίο και ευγενικό άτομο και τόσο καλός αθλητής. Καλή τύχη φίλε».

«Είμαι Παναθηναϊκός αλλά ήμουν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους στον ελληνικό αθλητισμό. Εύχομαι τα καλύτερα!»