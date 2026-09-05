Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Γκαρθία, Ζότα και Ρόκα με τον Βόλο ELABET
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το Βόλος ELABET - Ολυμπιακός. Στη διάταξή του έχει βασικούς τους Γκαρθία, Ζότα και Ρόκα: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Ζότα. Άκρα με Τσικίνιο και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί. Δεν γίνεται να αποκλειστεί να παίξει ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί και ο Ζότα στα άκρα.
Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Τικνιζιάν.
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