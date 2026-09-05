Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο ELABET.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το Βόλος ELABET - Ολυμπιακός. Στη διάταξή του έχει βασικούς τους Γκαρθία, Ζότα και Ρόκα: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Ζότα. Άκρα με Τσικίνιο και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί. Δεν γίνεται να αποκλειστεί να παίξει ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί και ο Ζότα στα άκρα.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόϊλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Τικνιζιάν.





