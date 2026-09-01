Καλαμάτα: Ενδιαφέρεται για τον Κασάνο, σύμφωνα με τον Σίρα
Ενδιαφέρον της Καλαμάτας για τον Κλαούντιο Κασάνο της Λουγκάνο αναφέρει ο Νικολό Σίρα, με τον Ιταλό ρεπόρτερ να τονίζει ότι η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.
Ο 23χρονος βραχύσωμος Ιταλός μεσοεπιθετικός που ανήκει στη Σικάγο Φάιρ του MLS έχει δοθεί δανεικός στη Λουγκάνο ως τον Δεκέμβριο του 2026.
🚨 Excl. - #KalamataFC are interested in Claudio #Cassano as a free agent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 1, 2026
Την περσινή σεζόν ο Κασάνο είχε μόλις εννιά συμμετοχές με τη Λουγκάνο καθώς στη συνέχεια τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο.
Ο Κασάνο μπορεί να παίξει τόσο στον άξονα όσο και στα πλάγια, ενώ μετράει και τρεις συμμετοχές με την Κ20 της Εθνικής Ιταλίας.
Ο Κασάνο βγήκε από τις ακαδημίες της Ρόμα. Μετακινήθηκε στην Τσιταντέλα το 2023 και ενάμιση χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή στη Σικάγο Φάιρ, η οποία μερικούς μήνες αργότερα τον δάνεισε στη Λουγκάνο.
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