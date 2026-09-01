Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα η Καλαμάτα έχει στο στόχαστρό της τον Ιταλό μεσοεπιθετικό της Λουγκάνο, Κλαούντιο Κασάνο που ανήκει στη Σικάγο Φάιρ.

Ενδιαφέρον της Καλαμάτας για τον Κλαούντιο Κασάνο της Λουγκάνο αναφέρει ο Νικολό Σίρα, με τον Ιταλό ρεπόρτερ να τονίζει ότι η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.

Ο 23χρονος βραχύσωμος Ιταλός μεσοεπιθετικός που ανήκει στη Σικάγο Φάιρ του MLS έχει δοθεί δανεικός στη Λουγκάνο ως τον Δεκέμβριο του 2026.

Την περσινή σεζόν ο Κασάνο είχε μόλις εννιά συμμετοχές με τη Λουγκάνο καθώς στη συνέχεια τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο.

Ο Κασάνο μπορεί να παίξει τόσο στον άξονα όσο και στα πλάγια, ενώ μετράει και τρεις συμμετοχές με την Κ20 της Εθνικής Ιταλίας.

Ο Κασάνο βγήκε από τις ακαδημίες της Ρόμα. Μετακινήθηκε στην Τσιταντέλα το 2023 και ενάμιση χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή στη Σικάγο Φάιρ, η οποία μερικούς μήνες αργότερα τον δάνεισε στη Λουγκάνο.