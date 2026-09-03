Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υπό βροχή στην Τούμπα, αλλά έπεσε πάνω στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο και έμεινε στο 0-0 απέναντι στον παθητικό ΟΦΗ, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. - Αποβλήθηκε στο 90'+6' ο Τέιλορ.

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ αναμετρήθηκαν στην πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, εξαιτίας της καλοκαιρινής καταιγίδας που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη. Ο Δικέφαλος ήταν σαφώς ανώτερος από τους Κρητικούς και δημιούργησε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, οι περισσότερες από τις οποίες σταμάτησαν πάνω στον Νίκο Χριστογεώργο.

Πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες



Ο ΠΑΟΚ παράταξε νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, ενώ ο ΟΦΗ προχώρησε σε μισή ντουζίνα αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη.

Ο Αλέσιο Λίσι άλλαξε τερματοφύλακα δίνοντας γάντια βασικού στον Αντώνη Τσιφτσή, τοποθέτησε δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη τον Δημήτρη Μπαταούλα και μπροστά από τους δύο κεντρικούς χαφ τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Με τον Ανέστη Μύθου, όπως αναμενόταν, στην κορυφή της επίθεσης, χρησιμοποίησε στα εξτρέμ τόσο τον Τάισον όσο και τον Ζίβκοβιτς.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη ξεκίνησε την προσπάθεια για τη διατήρηση του τροπαίου με σχήμα 3-4-3, το οποίο σε φάση άμυνας μετατρεπόταν εύκολα σε 5-4-1. Με τους Καραχάλιο, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς τριάδα στα στόπερ μπροστά από τον Χριστογεώργο, τον Μπόρχα Γκονθάλεθ στη δεξιά πλευρά, τον Καινουργιάκη στην αριστερή και στα χαφ του άξονα τους Μπουχαλάκη και Κανελλόπουλο. Προωθημένοι ήταν οι Αϊτόρ και Αποστολάκης, με αιχμή του δόρατος τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος είχε σκοράρει στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Κρητικών στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι πρώτες ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Ούγκρεσιτς



Το παιχνίδι ξεκίνησε κάτω από καταρρακτώδη βροχή, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί από την αρχή την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί να μπει με αξιώσεις στην περιοχή του Χριστογεώργου.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, όταν ο Ζίβκοβιτς έστρωσε την μπάλα στον Ούγκρεσιτς. Αυτός σούταρε από το σημείο του πέναλτι, αλλά είδε τον Κρίζμανιτς να διώχνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Η δεύτερη μεγάλη απειλή των γηπεδούχων προήλθε ξανά από σερβική συνεργασία, με τον Ούγκρεσιτς αυτή τη φορά να πασάρει στον Ζίβκοβιτς και τον αρχηγό του Δικεφάλου να σουτάρει από καλή θέση, αλλά τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να μπλοκάρει σχετικά εύκολα.

Η αναγκαστική αλλαγή στο 38΄, με τον Σανταμαρία να αποχωρεί και τον Σορετίρε να παίρνει τη θέση του, άλλαξε και το σχήμα των γηπεδούχων, το οποίο από 4-2-3-1 έγινε καθαρό 4-3-3, με τον Τέιλορ «εξάρι» και τους Σορετίρε και Ούγκρεσιτς «οκτάρια».

Το ημίχρονο τελείωσε με τον ΠΑΟΚ να πιέζει σε μια φάση διαρκείας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μύθου είχε δοκάρι, πριν ο Σορετίρε στείλει την μπάλα στα δίχτυα — με τον διαιτητή Πολυχρόνη, ωστόσο, να καταλογίζει φάουλ του Έλληνα επιθετικού πάνω στον Χριστογεώργο.

Σε όλο το πρώτο μέρος, ο ΟΦΗ είχε όλες κι όλες δύο μακρινές προσπάθειες με τον Αποστολάκη. Την πρώτη στο 22΄ την εξουδετέρωσε ο Τσιφτσής, ενώ η δεύτερη έφυγε πολύ πάνω από τα δοκάρια.

Κατακλυσμός στο ημίχρονο



Έτσι, το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, με τον κατακλυσμό που ακολούθησε να θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια του αγώνα. Η έναρξη της επανάληψης καθυστέρησε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η οποία, όπως ήταν φυσικό, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

Αυτό που δεν άλλαξε ήταν, από τη μια, η ηχηρή συμπαράσταση των οπαδών του ΠΑΟΚ στις κερκίδες και, από την άλλη, η επιθετικότητα των παικτών του Δικεφάλου στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος όσο περνούσε η ώρα «μάζευε» ολοένα και περισσότερο νερό.

Έχασε κι άλλες ευκαιρίες ο Δικέφαλος



Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με κορυφαία αυτή που δημιουργήθηκε από γλίστρημα του Χριστογεώργου. Ο Μύθου αρχικά προσπάθησε να πασάρει, βρέθηκε όμως σε καλό σημείο λίγο έξω από την περιοχή του ΟΦΗ. Ο γκολκίπερ των Κρητικών πρόλαβε να επιστρέψει και να αποκρούσει με υπερένταση το σουτ που επιχείρησε ο νεαρός φορ.

Οι επόμενες δύο αλλαγές του Λίσι διαφοροποίησαν ξανά τα δεδομένα στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Οι Χατσίδης και Εντιαγιέ πήραν τις θέσεις των Ζίβκοβιτς και Τάισον, με τους γηπεδούχους να παίζουν πλέον με δύο φορ.

Μπορεί η επιθετικότητά τους να μειώθηκε στη συνέχεια, προφανώς λόγω της κόπωσης, ωστόσο είχαν εκ νέου ευκαιρίες στα τελειώματα του παιχνιδιού. Η πρώτη καταγράφηκε με τον... Φούντα, που λίγο έλειψε να σκοράρει στην εστία της ομάδας του, και η δεύτερη στο 90΄, με τον Χριστογεώργο να νικά για μία ακόμη φορά τον Σορετίρε.

Τελείωσαν με δέκα οι γηπεδούχοι



Στις καθυστερήσεις, μάλιστα, ο ΠΑΟΚ έχασε τον Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε με χρήση VAR για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Αθανασίου (που είχε περάσει αλλαγή στον αγώνα). Ο Σκωτσέζος, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής – Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (85΄ Καμαρά), Σανταμαρία (38΄ Σορετίρε) – Ζίβκοβιτς (68΄ Χατσίδης), Μύθου (85΄ Άλι), Τάισον (68΄ Εντιαγέ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος – Καραχάλιος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς – Γκονθάλεθ (81΄ Αθανασίου), Μπουχαλάκης (75΄ Ανδρούτσος), Κανελλόπουλος, Καινουργιάκης (62΄ Σιτμαλίδης) – Αϊτόρ (81΄ Ντίγκμαν), Κόντρο (75΄ Φούντας), Αποστολάκης.