Οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

Σε ένα ματς με έντονη βροχόπτωση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος ήταν ανώτερος, έχασε ευκαιρίες με Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Μύθου, Τάισον, Σορετίρε, αλλά πότε ο Χριστογεώργος και πότε ένα πόδι παίκτη των Κρητικών, εμπόδιζε τους γηπεδούχους να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα.

Έτσι, έμεινε το 0-0, ενώ στο φινάλε ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής του Τέιλορ.

Τα highlights του αγώνα