Λίσι: «Χάνουμε πολλές ευκαιρίες»
Ο Αλέσιο Λίσι μετά την λευκή ισοπαλία (0-0) κόντρα στον ΟΦΗ μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είπε:
Για το παιχνίδι: «Για ένα ακόμα παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε αλλιώς θα είμαστε δύσκολα».
Για την συνέχεια: «Είναι μια περίοδος που έχουμε πολλά παιχνίδια και πρέπει να εντάξουμε παίκτες στο σύνολο. Πρέπει να πάμε στο ΟΑΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό».
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