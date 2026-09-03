Λίσι: «Χάνουμε πολλές ευκαιρίες»

Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μετά το 0-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΟΦΗ για το Κύπελλο.

Ο Αλέσιο Λίσι μετά την λευκή ισοπαλία (0-0) κόντρα στον ΟΦΗ μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είπε:

Για το παιχνίδι: «Για ένα ακόμα παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε αλλιώς θα είμαστε δύσκολα».

Για την συνέχεια: «Είναι μια περίοδος που έχουμε πολλά παιχνίδια και πρέπει να εντάξουμε παίκτες στο σύνολο. Πρέπει να πάμε στο ΟΑΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό».