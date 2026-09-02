Στην Ελλάδα έφτασε ο Αζεντίν Ουναΐ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, αφού προσγειώθηκε προ ολίγου στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Αζεντίν Ουναΐ κράτησε τον λόγο του στην... υπόσχεση που έδωσε στους φίλους του Παναθηναϊκού μέσω του Gazzetta πως θα έρθει το βράδυ της Τετάρτης (02/09) στην Ελλάδα για να υπογράψει στους «πράσινους».

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος ήρθε μέσω Μαρόκου κι έφτασε με μικρή καθυστέρηση στο «Ελ. Βενιζέλος». Μπροστά τους, εκείνος και το «τριφύλλι» έχουν έναν πρώτο μικρό αγώνα προκειμένου να προλάβουν να γίνουν όλα τα απαραίτητα προκειμένου να προλάβουν να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ο 26χρονος παίκτης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ύστερα θα μεταβεί στα γραφεία της ομάδας προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και να ανακοινωθεί κι επίσημα η ιστορική μεταγραφή του.

Υπενθυμίζουμε πως οι «πράσινοι» θα πληρώσουν το μεγαλύτερο ποσό που έχουν δώσει ποτέ για ποδοσφαιριστή, ήτοι 12+3 εκατ. ευρώ, ενώ θα του προσφέρουν και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, δηλαδή 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

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