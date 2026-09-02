Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, το ρεκόρ μεταγραφών του Αλαφούζου στην ιστορία του συλλόγου, τις απαιτήσεις από τον Νίστρουπ, τον έξτρα στόπερ και το «εξάρι»...

Οπως ακριβώς το έγραψε ο Νίκος Αθανασίου: αυτή τη φορά ήθελε ο ίδιος ο Ουναΐ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και τελικά... ήρθε. Τον ήθελε μετά τον Αγιαξ, βέβαια, να το σημειώσουμε κι αυτό. Αλλά ο Αγιαξ, βλέπετε, δεν έδινε στην Τζιρόνα τα χρήματα που ζητούσε. Στο τέλος δεν της τα έδωσε ούτε ο Παναθηναϊκός: 11 εκατ. Ευρώ και τα υπόλοιπα τρία σε δόσεις. Εδινε η... NEOM από τη Σαουδική Αραβία περισσότερα (και στην ομάδα και στον Ουναΐ), αλλά ο Μαροκινός τους ζήτησε 10 εκατ. Ευρώ ετησίως (όσα και ο... Μπρόζοβιτς!), σαν να τους λέει εμμέσως πλην σαφώς ότι δεν ήθελε να πάει εκεί κάτω για να γίνει συμπαίκτης του Γιώργου Μασούρα!

Στα +45 εκατ ευρώ έφτασαν εφέτος οι αγορές του Παναθηναϊκού, ο Αλαφούζος.... γκρέμισε όλα τα ρεκόρ επί Γιάννη Βαρδινογιάννη και πολυμετοχικότητας. Αφάνταστα ποσά για τον Παναθηναϊκό και για ελληνική ομάδα. Θα πιάσουν τόπο; Αυτά θα τα δούμε στην πράξη, διότι την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε πρωτάθλημα οι παίκτες του έπαιρναν όσα θα πάρει εφέτος ο Ουναΐ κι άλλοι 3-4 συμπαίκτες του! Το βέβαιο είναι το διαφαινόμενο: το αφεντικό κάνει all in, όχι μόνο λόγω Βοτανικού, αλλά επειδή γενικώς είναι στα high του! Παναθηναϊκά, επιχειρηματικά, επαγγελματικά, mediακά. Ομως τα χρήματα και οι μεταγραφές ουδέποτε αποτέλεσαν ISO τίτλου. Βοηθούν πολύ, αλλά δεν εξασφαλίζουν και τίτλους στο ποδόσφαιρο.

Κι αυτό το ξέρει και ο Αλαφούζος και ο Νίστρουπ και ασφαλώς περισσότερο απ' όλους ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα χρειάζεται έναν αριστεροπόδαρο στόπερ ως εναλλακτική επιλογή και για το κέντρο της άμυνας (στη θέση του Τουμπά) και στο αριστερό άκρο της (λόγω Κρίστιανσεν), σίγουρα θα χρειαζόταν και έναν πιο aggressive αμυντικό χαφ από τους Καμαρά – Τσιριβέγια. Τον στόπερ ίσως να τον πάρει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν λήγει η «ελληνική» μεταγραφική περίοδος, τον αμυντικό χαφ «χλωμό». Φαίνεται ότι η επιλογή που προκρίνεται σε προπονητικό τιμ και διοίκηση είναι ότι για να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα χρειάζεται όσο το δυνατόν πιο ποιοτικούς μέσους και επιθετικούς. Δημιουργία, έμπνευση, ιδέες, ευκαιρίες, γκολ. Αν τα υλικά είναι τα κατάλληλα και πώς θα «δέσουν» στη συνταγή, θα φανεί εν καιρώ και πολλά θα εξαρτηθούν από τον «σεφ», Τζέικομπ Νίστρουπ. Υπάρχει, άλλωστε, και η επόμενη μεταγραφική περίοδος, του Ιανουαρίου, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει να διορθώσει ανορθογραφίες, καθώς πλέον όλα κρίνονται στα play offs. Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα για να κατακτήσεις τον τίτλο. Ενότητα, συσπείρωση, θετική αύρα, την κερκίδα μαζί σου, στα καλά και στα στραβά. Κάτι που λείπει πάλι από τη διετία του Ιβάν και σταδιακά «χάθηκε» στον Παναθηναϊκό. Αλλά το βρίσκει στην κορύφωσή του με τη μεταγραφή του Ουναΐ!

Λίγες μεταγραφές λέμε πια... «αεροδρομίου». Είναι τέτοια του Μαροκινού που ήρθε με ιδιωτική πτήση λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μεταγραφή «καψούρας» για πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού, κάτι που φανεί και την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τον έχουν δει, τον ξέρουν, θυμούνται τα απίθανα γκολ του εναντίον ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, μάλλον τον εκτίμησαν... περισσότερο όταν έφυγε και ασφαλώς έπαιξε μεγάλο ρόλο το Μουντιάλ του με το Μαρόκο. Πολυτέλεια σε ήδη γεμάτο μεσοεπιθετικά ρόστερ με Κάνγκουα, Λούζα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς; Σίγουρα! Ομως οι πολυτέλειες μερικές φορές κάνουν και τη διαφορά. Να τον δούμε τον κύριο Ουναΐ στο γήπεδο. Προς το παρόν, και μόνο με την άφιξή του, έχει προσφέρει στο κλαμπ κάτι που συνήθως του λείπει: τη θετική αύρα όλων των φίλων του!