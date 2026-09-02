ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο Ούγκρεσιτς και η αλλαγή του Σανταμαρία

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο Ούγκρεσιτς και η αλλαγή του Σανταμαρία

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Οι καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ - ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, όπου πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ήταν ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο νεαρός Σέρβος στο ντεμπούτο του άγγιξε το 1-0 στο 10', αλλά ο Κρίζμανιτς απομάκρυνε το πλασέ του.

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Στο 27' ο Ούγκρεσιτς άνοιξε ωραία στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο.

 

Στο 44' ο ΠΑΟΚ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Σορετίρε, ωστόσο, ο Πολυχρόνης καταλόγισε άμεσα επιθετικό φάουλ του Μύθου στον Χριστογεώργο.

Νωρίτερα, στο 36' ο Αλέσιο Λίσι απέσυρε τον Σανταμαρία, για να μπει ο Σορετίρε, επειδή ο Γάλλος μέσος ένιωθε στομαχικές διαταραχές.

@Photo credits: eurokinissi
     

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