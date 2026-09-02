Ο Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα περνάει σύμφωνα με πληροφορίες ιατρικά στην Αγγλία και εφόσον όλα πάνε καλά θα προχωρήσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήταν που «χτύπησε» και έκανε γνωστό πως ο Ολυμπιακός έκλεισε τη συμφωνία για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ θεωρείται έτσι από τον συγκεκριμένο ρεπόρτερ ότι είναι καθ' οδόν για τους Πειραιώτες.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πώς ο Μπέιλι περνάει ιατρικά στην Αγγλία. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Από την στιγμή που θα αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ακραίος κυνηγός για να προκύψει 2η προσθήκη (οριστικά) θα πρέπει να φύγει ο Ζέλσον ή να υπάρξει άλλη αποχώρηση εξτρέμ από το υπάρχον ρόστερ.