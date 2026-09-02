Ολυμπιακός - Μπέιλι: Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ περνάει ιατρικά στην Αγγλία
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήταν που «χτύπησε» και έκανε γνωστό πως ο Ολυμπιακός έκλεισε τη συμφωνία για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ θεωρείται έτσι από τον συγκεκριμένο ρεπόρτερ ότι είναι καθ' οδόν για τους Πειραιώτες.
Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πώς ο Μπέιλι περνάει ιατρικά στην Αγγλία. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Από την στιγμή που θα αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ακραίος κυνηγός για να προκύψει 2η προσθήκη (οριστικά) θα πρέπει να φύγει ο Ζέλσον ή να υπάρξει άλλη αποχώρηση εξτρέμ από το υπάρχον ρόστερ.
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