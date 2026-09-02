Το εντυπωσιακό βίντεο με το οποίο ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε την άφιξη του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς Αζεντίν Ουναΐ, του παίκτη που μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό του πράγματος, θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου παίρνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε ποδοσφαιριστή του.

Όπως ενημερωθήκατε αποκλειστικά μέσω του Gazzetta με το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος ο Μαροκινός μέσος, εκείνος θα φτάσει στην Ελλάδα απόψε το βράδυ στις 22;00 και στη συνέχεια θα γίνει αγώνας δρόμου ώστε να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και να προλάβει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν στα social media τους ένα βίντεο... προαναγγελία της έλευσης του 26χρονου μάγου, που ήταν αρκετά εντυπωσιακό και κλείνει με το μήνυμα «Η μαγεία επιστρέφει».

Η προαναγγελία του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Ουναΐ

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