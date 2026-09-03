Το Gazzetta καταγράφει το πού βρίσκονται σήμερα τα ταλέντα του Ολυμπιακού τα οποία και κατέκτησαν το Youth League του 2024 γράφοντας ιστορία με την φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός έχει δεδομένα την παράδοσή του σε επίπεδο Ακαδημιών. Παίκτες που βρέθηκαν να παίρνουν μεταγραφή σε τοπ επίπεδο και το Πρωτάθλημα της Premier League με το τελευταίο χρονικά παράδειγμα αυτό του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ.

Ο διεθνής χαφ και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031 και με αυτόν τον τρόπο έγινε εκ νέου συμπαίκτης με τον Τζολάκη (όπως ήταν και στον Ολυμπιακό δηλαδή). Έτσι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού πήρε μεταγραφή στην Premier League. Οπως συνέβη με τον Κώστα Τσιμίκα, τον Μπάμπη Κωστούλα και φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ερχόμενοι στο σήμερα σε σχέση με το παρελθόν το 2024 ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το Youth League 2024 με μία εξαιρετική φουρνιά νέων παιδιών. Ο κόουτς Συλαϊδόπουλος στο ιστορικό 3-0 επί της Μίλαν είχε την εξής αρχική διάταξη: Σίνα - Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης και Πρεκατές - Κουτσογούλας, Μπάκουλας, Μουζακίτης και Αλαφάκης - Παπακανέλλος, Πνευμονίδης και Κωστούλας.

Στο τέλος του αγώνα η 11άδα μαζί με τις αλλαγές ήταν: Σίνα, Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης, Πρεκατές, Κουτσογούλας, Μπάκουλας (88' Τανούλης), Μουζακίτης, Αλαφάκης (72' Δάμα), Παπακανέλλος (76' Λιατσικούρας), Πνευμονίδης (88' Γατόπουλος) και Κωστούλας.

Ας δούμε λοιπόν πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά σήμερα ενώ ορισμένα εξ αυτών παραμένουν στο ρόστερ των Πειραιωτών:

ΣΙΝΑ: Ο βασικός γκολκίπερ της πορείας αυτής. Μετά το πέρας της παρουσίας του στους Νέους βρέθηκε στη Ρίο Άβε και στη συνέχεια είχε θητεία και στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Κ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ: Ο αδερφός του Μπάμπη και με βασική θέση αυτή του στόπερ. Στα 21 του πλέον χρόνια βρίσκεται από το 2025 στον ΟΦΗ όπου βρήκε και χώρο και χρόνο αλλά και αναδείχθηκε ενώ είχε προηγηθεί η Ρίο Άβε.

ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ: Βρέθηκε πρακτικά δύο φορές μία... ανάσα από το να πάρει αρκετές ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Φέτος φαινόταν ότι θα έμενε ως 5ος στόπερ αλλά προτιμήθηκε να παραχωρηθεί στην Άϊντραχτ Μπράουνσβαϊγκ με μία πολύ υψηλή ρήτρα.

ΠΡΕΚΑΤΕΣ: Ένα ακόμα παιδί με θητεία στον ΠΑΣ Γιάννινα και που δοκιμάστηκε αγωνιστικά στον Ολυμπιακό Β'. Βρίσκεται στο ρόστερ της 2ης ομάδας των Πειραιωτών.

ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ: Η θέση του είναι δεξί μπακ και ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ. Πρακτικά είναι παίκτης που υπολογίζεται για τη β' ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και για την πρώτη κυρίως λόγω Κυπέλλου.

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ: Από τα ταλαντούχα παιδιά της γενιάς αυτής ο εν λόγω χαφ. Βρέθηκε στη Ρίο Άβε, στάθηκε άτυχος με τραυματισμό που τον άφησε έξω για καιρό και έχει γυρίσει στον Ολυμπιακό και υπολογίζεται και για την α' ομάδα.

ΤΑΝΟΥΛΗΣ: Παίκτης που επίσης βρίσκεται στο δυναμικό του Ολυμπιακού Β'. Με ύψος 1.90 μέτρα η βασική του θέση είναι στόπερ.

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: Παίκτης που παρότι δεν είχε την σωματοδομή του Μπάμπη Κωστούλα πήρε πολλές ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, έπαιξε σε 78 αγώνες έχοντας 3 γκολ και 7 ασίστ και προσέφερε (περισσότερο στην πρώτη του σεζόν στην α' ομάδα). Πήρε μεταγραφή στην ομάδα της Χαλ και είναι ξεκάθαρα από τους παίκτες που αξιοποιήθηκαν και αναδείχθηκαν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

ΑΛΑΦΑΚΗΣ: Στα 20 του παίκτης που μπορεί να παίξει και ως χαφ αλλά και ως μπακ. Και αυτός μέλος του Ολυμπιακού Β'.

ΔΑΜΑ: Παίζει ως στόπερ αλλά και ως χαφ. Στα 20 του χρόνια αναζητά την επόμενή του ομάδα και ενώ είχε θητεία και στον Ολυμπιακό Β'.

ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ: Βάση ταλέντου είναι ένα από τα μεγάλα what if σε σχέση με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Στο σήμερα παίζει ως δανεικός στον Αστέρα. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός είχε περάσει και από τη Ρίο Άβε. Στην α' ομάδα του Ολυμπιακού είχε 9 συμμετοχές.

ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ: Στα 19 του χρόνια ο υψηλόσωμος χαφ παίζει ως δανεικός στην Καλαμάτα. Πέρασε και από την διαδικασία του Ολυμπιακού Β' ενώ στην πρώτη ομάδα έπαιξε σε 2 αγώνες.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ: Ένα ακόμα παιδί που αγωνίζεται σε επίπεδο Stoiximan Super League 1 φορώντας από πέρυσι την φανέλα του Ατρόμητου. Παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης πλην φορ αλλά κυρίως είναι εξτρέμ. Στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού είχε 5 αγώνες με 1 ασίστ.

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο 21χρονος φορ μετά τους Νέους του Ολυμπιακού βρέθηκε στον Πιερικό και από εκεί σε Κιλκισιακό και Καστοριά. Το 2026 πήγε στον σύλλογο της Διάνας Ηλιούπολης και συνεχίζει εκεί.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ: Με διαφορά το πιο πετυχημένο πρότζεκτ από αυτήν την φουρνιά που έβαλε στα ταμεία του Ολυμπιακού μετά την πώλησή του στη Μπράιτον ένα ποσό άνω των 40 εκατ. ευρώ. Στα 19 του χρόνια έγινε από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες την χρονιά του ιστορικού νταμπλ των Πειραιωτών (στα 100 τους χρόνια). Στον Ολυμπιακό είχε 7 γκολ και 2 αίστ σε 35 αγώνες. Παίκτης ταμάμ στα θέλω του Μεντιλίμπαρ και φοβερός στο πρέσινγκ, την ένταση και τα τρεξίματα σε ματς.