Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε την παρακάμερά της από το 1-0 επί της ομάδας της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο το βράδυ της Πέμπτης.

Σε ένα βίντεο κοντά στα 2 λεπτά υπάρχουν πλάνα πριν και μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού. Φυσικά στο επίκεντρο είναι οι πανηγυρισμοί και η αποθέωση στον σκόρερ Γκονζάλες. Ο Μεξικανός άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του με ρυθμό και τον ευχαρίστησε θερμά. Από τα πλάνα αποτυπώνεται η κίνηση του Ρέτσου να δώσει την φανέλα του σε έναν πιτσιρικά στην εξέδρα.