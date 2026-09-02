Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Νέστου Χρυσούπολης, στην Καβάλα, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα highlights του Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ
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