ΑΕΚ - Άρης: Ξέσπασμα των πρωταθλητών με τρία γκολ σε 13 λεπτά, 4-0 ο Κοϊτά από ασίστ Βιτάλις
Με τρία γκολ από το 62' μέχρι το 75' η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
Το τέταρτο γκολ των πρωταθλητώ δημιουργήθηκε από τον Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος έβγαλε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά σε θέση βολής και ο Μαυριτανός με συρτό σουτ έκανε το 4-0.
O Kοϊτά χρειάστηκε 8 λεπτά για να σκοράρει το πρώτο του γκολ στην τρέχουσα σεζόν και... ξέσπασε μπροστά από την Original.
To γκολ του Κοϊτά για το 4-0 της ΑΕΚ
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