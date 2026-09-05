Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε το 4-0 για την ΑΕΚ επί του Άρη έπειτα από ασίστ του Μιλάν Βιτάλις.

Με τρία γκολ από το 62' μέχρι το 75' η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Το τέταρτο γκολ των πρωταθλητώ δημιουργήθηκε από τον Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος έβγαλε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά σε θέση βολής και ο Μαυριτανός με συρτό σουτ έκανε το 4-0.

O Kοϊτά χρειάστηκε 8 λεπτά για να σκοράρει το πρώτο του γκολ στην τρέχουσα σεζόν και... ξέσπασε μπροστά από την Original.

To γκολ του Κοϊτά για το 4-0 της ΑΕΚ